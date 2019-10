Gobierno di Aruba awo por negocia cu interesadonan cu kier maneha refineria di Aruba

Gobierno di Aruba a tene un conferencia di prensa extraordinario pa duna informacion riba e situacion di CITGO. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a hiba palabra y a habri e conferencia bisando cu Gobierno di Aruba a yega na un acuerdo cu CITGO despues cu pa varios luna caba Refinaderia di Aruba a bin ta negociando cu CITGO p’asina haya e refinaderia, e terminal y tur otro propiedad bek den su poder. Prome minister a declara cu tur cos a cuminda despues di e viahe pa Washington caminda cu a reuni caminda eynan caba a bira hopi duidelijk cu CITGO no lo por bai cumpli cu e obligacionnan cu e tin cu e contrato cu Aruba. Sinembargo, e contrato ta traha di tal forma cu e ta beneficia CITGO asina hopi y e ta den desventaha di Gobierno di Aruba y no por sali di esaki asina sin mas. MinPres a mustra cu a regresa bek for di Washington y a cuminza pone mas presion riba CITGO y na e momentonan ey e representantenan di presidente interino di Venezuela, Juan Guaido a tuma over e poder den Pedevesa pues consecuentemente den CITGO. MinPres a mustra cu asina nan a cuminsa mas fuerte riba e hendenan aki pa porfabor libera Aruba di e contrato aki, sa cu ta mara na e contrato aki per mirando e crisis na Venezuela y su impacto na Aruba, Gobierno di Aruba a pidi nan pa libera nos pais di e contato p’sina por desaroya nos economia. “Mi mes a hiba varios combersacion cu nan y e representantenan di Gobierno y RDA a hiba hopi combersacion. El a tuma hopi esfuerso, hopi tempo y hopi energia, pero cierto momento CITGO a admiti na nos cu nan no ta den posicion cu nan por cumpli cu e acuerdo cu a wordo firma na 2016 y na e momentonan ey nos a cuminza pone mas presion pa nos por haya e refineria y e terminal bek pa nos mes desaroye”, asina Prome Minister Evelyn Wever-Croes a declara. Esaki ta bira awo e prome fase caminda a negocia un MOU (Memoradum of Understanding) cu ta determina e puntonan principal cu ta bai guia e transpaso final di CITGO p’asina Aruba haya nan bek y asina ta suspende e acuerdo anterior cu CITGO. MinPres. Wever-Croes a bisa cu e negociacionnan a bai den varios fase caminda Gobierno di Aruba a bai te hasta na State Department pa discuti e puntonan aki pero awo por mira e resultado beneficioso cu tur hende ta contento cune. Aworaki ta na e punto cu por firma e MOU cu ta e base pa firma e acuerdo pa traspase di e propiedadnan bek. E MOU aki ta nifica cu Aruba ta bai haya e yabi di e terminal y refineria bek y esaki lo permiti Aruba busca y negosha otro opcionnan cu ta interesa pa opera e terminal y e refineria. Segun MinPres. Wever-Croes un punto hopi cardinal den e MOU aki ta cu CITGO mester cumpli cu tur obligacion cu e tin cu tur su trahadonan y contratistanan. Esaki sigur ta un punto importante na momento cu a bini na mesa nan a bisa cu nan no tin placa pa paga trahado anto e ora Gobierno di Aruba a bisa cu no ta negocia y e ora a yega na e punto cu CITGO ta garantiza e derecho di e trahadonan di e compania y apesar cu no ta compania di Gobierno, Gobierno di Aruba a insisti cu e derechonan aki mester wordo respeta y salvaguardia p’asina por cuminsa negocia un salida di e contrato. Awo e refineria kico esaki ta nifica pa Aruba? Cu firmamento di e MOU aki Aruba ta bai drenta den e proximo fase di e refineria cu ta permiti Aruba negocia cu partidonan interesa y akinan MinPres. Wever-Croes a bisa cu nan tin un lista di riba 25 compania cu a expresa nan interes den e ultimo temponan aki y mester bisa cu algun di nan cu proposicionnan hopi hopi interesante. Sinembargo, Gobierno di Aruba no por a drenta negociacionnan cu nan pa motibo di e contrato. Awor si esaki ta bira posibel y mester bisa cu como Gobierno di Aruba no lo bai limita na solamente e 25 companiannan interesa aki sino ta bai hacie activamente y lo bai busca otro interesadonan tambe. Segun MinPres. ya caba na Washington a pidi Aruba pa haci un asina yama “road-show” na Texas pa mira pasobra ayanan tin mas inversionistanan cu tin hopi interes. Gobierno di Aruba kier busca y haya e miho partner pa e refineria. E comision cu lo bai ta encarga cu esaki lo wordo forma dentro di poco pasobra tabatin un comision cu a negocia pa yega na e MOU pero awo ta otro comision lo bai negocia pa sali di e contrato aki den forma adecua y ideal pa Aruba y riba peticion di sindicato empleadonan tambe lo wordo envolvi den e proceso aki. “Nos ta buscando un partner serio y cu fondo y cu por inverti mesora den e refineria pasobra e falta mantencion y pa esaki mester inversion mesora pero no pa djis keda na e idea di un upgrader. Nos ta buscando un partner cu por mehora e refineria y haci’e un state of the art refinery p’asina e por cumpli cu standardnan medio ambiental, e ta paga su fair share y ta trata su trahadonan bon y e ta un bon partner pa Aruba en general. Mas interesante, segun MinPres. Wever-Croes, ta e terminal y e waf y cu e firmamento di e MOU Gobierno di Aruba lo bai haya tambe control di e terminal y e waf cu tambe mester di mantencion cu no a tuma lugar. Por corda e bon temponan di Wickland Oil caminda nan tabata opera e tankinan aki hayando hopo ganashi. CITGO ultimo momento a neglisha esakinan y apesar cu nan falta hopi mantencion nan tin un balor hopi hopi halto ainda. Y Gobierno di Aruba lo percura pa e parti aki bira hopi hopi lucrativo y general entrada pa Gobierno y loke ta buscando tambe ta crea cuponan di trabao. Un otro beneficio hopi importante tambe ta cu e terminal aki cu e traspaso di esaki cu FMSA, esun encarga cu e fuel supply na Aruba, lo bai mantene e tankinan y instalacionnan su mes y no lo depende di CITGO y nan lo bai haya tambe control di instalacionnan crucial aki cu por suministra fuel y no lo bai tin interupcion e ora y hopi importante FMSA no mester bai paga e fee mas tampoco y ta bai haci cu su gastonan lo bai baha. Un otro punto ta e empleadonan y Gobierno a pone como condicion den tur e negociacionnan cu e empleadonan mester ta central y e punto di salida ta cu e empleadonan mester mantene nan trabao. En todo caso mas hopi empleado posibel bao di e operador nobo. Anteriormente CITGO a indica cu nan no tin fondo mas pa sigui paga e empleadonan pero Gobierno a pone como exigencia cu nan tin cu sigui paga e empleadonan y Gobierno por anuncia cu esaki ta asina tambe, esta cu empleadonan ta wordo paga 100 porciento. Pero no solamente e empleadonan sino e contratistanan tambe y varios contratista local cu CITGO debe sumanan halto y a yega na palabracion cu esakinan tur mester wordo paga. Segun MinPres Wever-Croes e noticia aki no por a yega na un miho momento pasobra Gobierno na e momentonan aki tin e presion di Hulanda di CAFT cu ta keda insisti cu mester bin cu mas medida y hasta, manera ta e caso den cartanan anterior, ta menaza cu “aanweizing” y apesar cu Hulanda ta admiti cu Aruba ta bayendo bon, toch nan ta keda menasa cu tipo di actonan asina aki pasobra segun Hulanda, talvez otro aña Aruba no lo por cumpli cu su responsabilidadnan financiero.

