Gobierno di Aruba a reuni cu minister di Asuntonan di Relacionnan Exterior di Hulanda

Diaranson mainta, Minister di Relacionnan Exterior di Hulanda Stef Blok a reuni cu Conseho di Minister di Aruba. Durante e reunion cada Minister a trece dilanti e areanan di desafio y prioridad cu nan ta enfrenta. A explora tambe e posibilidadnan pa mas cooperacion cu e Minister encarga cu Relacionnan Exterior den Reino.

Notabel tawata cu e Minister di Relacionnan Exterior señor Blok a keda hopi impresiona cu e plannan di Gobierno di Aruba pa trece bienestar bek pa nos pais como tambe cu tur e trabounan cu ta andando.

Despues di e reunion cu Conseho di Minister, a sigui un reunion priva entre Minister President y su homologo Minister Blok. Den e reunion aki a bay mas den extenso riba e preocupacionnan mas urgente actualmente.

A trata e tema di Venezuela y e embargo cu tin desde 6 di januari di e aña aki. Basa riba esaki, Minister President di Aruba a splica kico e efectonan tawata ta pa Aruba bisando tambe cu e comunidad di Aruba a ahusta basta lihe como cual no a sinti hopi efecto di e embargo aki. E mandario e expresa tambe cu e deseo ta keda pa drecha e relacion entre e dos paisnan y normalisa e situacion.

E tema di e situacion interno na Venezuela tambe a haya su debido atencion. Esaki por tin como consecuencia cu hopi hende lo kier sali for di Venezuela. Prome Minister a indica cu Aruba naturalmente no por atende cu e tema aki su so y cu Hulanda mester pone di su banda aki tambe. E intercambia tambe riba e tema di UNHCR cu ta e instituto cu ta encarga cu derechonan humano di Nacionnan Uni y nan deseonan pa cu e situacion na Venezuela.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa su satisfaccion pa e manera cu e reunion a bay. Diferente otro temanan a wordo trata cu ta tin interes di ambos Minister. E reunion lo continua riba nivel di Reino diahuebs na nos hermana isla Corsou.

