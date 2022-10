Recientemente Prome Minister Evelyn Wever – Croes tabata presente na un ceremonia na Cas di Cultura, caminda cu a reconoce tur grupo folklorico y cultural cu a participa na e dos encuentronan multicultural di e ultimo añanan. E encuentronan a enfatisa e importancia di dialogo y celebracion di diversidad multicultural. Banda di esaki, na e ocasion a tuma un rato pa para keto y conmemora “Dia di Rasa”.

Entre esnan presente na e ocasion tabata representantenan di UNESCO, Cuerpo Consular, Director di Departamento di Cultura Aruba: drs Siegfried Dumfries, staf y personal di DCA, Gruponan di Folklore y Cultura di tur pais participante.

Prome Minister Wever – Croes a representa Minister di Finansa y Cultura, Xiomara Maduro cu pa motibo di biahe den exterior no por tabatey presente. Pero, den su nomber a gradici y honra tur participante y reconoce e contribucion, sosten y aporte cu cada uno a brinda na e dimension cultural di nos Pais. E reconocemento aki ta bin for di Ministerio di Cultura conhuntamente cu Departamento di Cultura Aruba. Cu e gesto aki, ta bisa danki na boso dedicacion y aplaudi e bon trabou haci pa realisa e prome y segundo edicion di “Encuentro Multicultural Aruba” cu a tuma luga riba 21 di mei 2021 y 2022 respectivamente. E encuentro multicultural ta relaciona cu e “Celebracion di Dia Mundial di Diversidad Cultural pa Dialogo y Desaroyo” declara pa UNESCO.

E trayectoria tras di e iniciativa di un encuentro multicultural ta data for di 2005. For di su inicio te cu awo, e proyecto a sigui crece y desaroya den un plataforma nacional cultural unda cu participacion di diferente grupo, instancia y individuo ta wordo facilita y encurasha. E plataforma tin como meta pa inspira y fomenta intercambio cultural door medio di varios expresionnan artistico manera teatro, poesia, musica, baile folklorico y cultural y arte visual. Na aña 2021, den pleno pandemia, pa prome biaha a combina e “Encuentro Multicultural” cu celebracion di Dia Mundial di Diversidad Cultural pa Dialogo y Desaroyo. Simbolicamente, esaki ta mustra cu apesar di tur reto: hunto nos ta fuerte.

Importancia di diversidad cultural

Manera historia ta indica, 12 di october ta wordo marca como e dia cu Christopher Columbus a completa e prome biahe y a yega “e mundo nobo” na aña 1492. Tabatin un total di 4 biahe realisa den un periodo di 12 aña. E diferente biahenan aki a resulta den e yegada di un cantidad grandi di navegantenan Europeo den e region Las Americas di cual Aruba tambe ta forma parti di dje. Ta door di e diferente biahenan aki, e proceso di colonisacion a cuminsa. Un di e consecuencianan di colonisacion tabata e mescla entre cultura, esnan procedente di Europa y esnan indigena di e diferente teritorionan cu a wordo colonisa, a mescla hunto. Locual a sali afo tabata e creacion di un rasa y cultura nobo. E creacion nobo aki nos ta conmemora.

Prome Minister Wever – Croes a duna danki na cada participante cu a deleita nos pueblo multicultural cu presentacion y expresion artistico.“Nos ta spera cu pa otro aña na mei 2023, den e di tres edicion, nos por un biaha mas conta cu boso participacion. Laga nos sigui traha hunto pa realisa proyectonan den futuro manera e Feria Gastronomico, Parada Nacional Multicultural, Exposicion Artesanal y Show Multicultural.”

Concluyendo, Premier Wever – Croes a expresa e siguiente palabranan di sr. Hubert (Lio) Booi, un di e co-autornan di nos dushi himno. “Pone e Arubiano na altura di su cultura y siñ’e conoce di otro.” Por medio di participacion, inclusion y dialogo na un manera respetoso nos por yega na comprension. Pero, a pesar di diferencianan den custumber of tradicion, nunca perde for di bista cu amor pa patria ta locual ta uni nos. Sin esaki, desaroyo sostenibel no ta posibel. Na fin di dia, Aruba ta nos cas. Laga e amor pa e pida baranca aki y nos lenga Papiamento uni nos. Hunto, nos tambe ta crea un cultura distinto; uno unda amor, resilencia, respet, cordialidad y union ta reina, Prome Minister Wever – Croes a termina bisando. Na e ocasion Prome Minister Wever – Croes tambe a ricibi un reconocemento pa su sosten na cultura di Aruba.