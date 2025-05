Diabierna 23 di mei 2025, Minister di Turismo, Transporte y Labor mr. Wendrick Cicilia, como representante di e accionista mayoritario di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, a convoca un Algemene Vergadering van Aandeelhouders, cu e Hunta di Comisario y Interim Management Team di Aeropuerto. E punto di agenda tabata pa atende e posicion di e Hunto di Comisario di Triple A.

Dia 20 di mei, Gobierno como doño exclusivo di aeropuerto, a ricibi carta di 3 miembro di Hunto di Comisario cu ta entrega nan retiro a base boluntario entrante 23 di mei 2025 mirando cu nan no ta alinea cu e vision di Gabinete AVP-Futuro pa e direccion den cual kier hiba nos aeropuerto. Minister Cicilia a gradici sr. Gerald Tsu, sr. Sven Faarup y sr. Hubert Dirks pa nan trabao haci como miembro di Hunta di Comisario.

Durante e reunion di 23 di mei, Gobierno como unico doño di aeropuerto, a presenta tres candidato nobo como miembro di Hunta di Comisario, conforme e statutonan di Triple A. Gobierno di Aruba, conforme articulo 21 di e statutonan, tin e competencia exclusivo pa nombra e miembronan di e Hunta di Comisario nobo. Durante di e reunion a ofrece y propone tres persona pa e Hunta di Comisario nobo. Den e cuadro aki, conforme articulo 23 y articulo 10, a ofrece e Hunta di Comisario actual y e Interim Management Team, e oportunidad pa conseha Gobierno y duna nan pensamento riba e proposicion di Gobierno di Aruba. Ni e Hunta di Comisario ni e Interim Management Team tabatin obhecion pa e candidatonan cu gobierno a presenta.

E tres miembronan nobo di Hunta di Comisario pa Triple A ta sr. Fin Bonset, sra. Sanju Luidens-Daryanani y sra. Marion Kan. E cantidad di experencia specifico di e miembronan nobo aki ta impresionante y ta representa e calidad cu Gobierno kier pa un instituto clave manera Triple A.

Sr. Fin Bonset tin un Master in Science in Aviation y ta specialisa entre otro den International Airport Operations, Airport Privatization Initiatives in Latin America y ta miembro activo certifica di American Association of Airport Executives. Sr. Bonset tin mas di 25 aña di experencia den “Aviation Development Consulting” cu ta inclui experticio tecnico, construccion practico y corporate know-how. Den pasado e tabata miembro caba di e Hunto di Comisario pa Triple A y su conocemento operacional y strategico lo fortifica e liderazgo den e sector aereo di Aruba. Su reputacion internacional ta reforsa e obhetivo di Gobierno pa hiba Aruba Airport na nivel mundial den innovacion y rendimento.

Sra. Sanju Luidens-Daryanani tin un Master degree in Business Administration y ta un nomber conoci den e mundo di turismo na Aruba cu mas di 30 aña di liderazgo den Destination Marketing, Strategic Planning y Organizational Transformation na Aruba Tourism Authority (ATA). Sra. Luidens-Daryanani a ocupa un papel central den e transformacion di ATA for di un entidad gubernamental pa un institucion privatisa. Su acercamento innovativo, su conocemento profundo di e industria turistico, y su rol crucial den e Maneho Nacional di Turismo, ta haci’e un miembro vital pa traha den sinergia entre turismo y aviacion.

Sra. Marion Kan tin un Bachelor of Science den Management and Economics, y ta un experto den finansas cu 38 aña di experencia den entre otro Financial Analysis & Forecasting, Budgeting and Cost Control, Financial Reporting, Strategic Planning & Advisement. Desde 2016, sra. Kan ta Manager Private Banking and Investment Services na Caribbean Mercantile Bank N.V., y su perfil bancario ta ofrece un elemento crucial den supervision financiero di Triple A. Desde 2006, sra. Kan ta fungi como miembro di un cantidad impresionante di Hunto di Comisario y Supervision. Su presencia lo amplia e angulo di maneho y sigura un direccion financieramente solido. Sra. Kan lo presidi e Hunta di Comisario di Triple A.

Minister Wendrick Cicilia ta confia den e experticio di e candidatonan aki paso e ta kere cu e institucion di Triple A N.V. ta vital pa maneho di turismo, prosperidad di nos economia y bienestar general di Aruba. E candidatonan aki ta carga e vision di Gobierno pa cumpli cu tur e metanan cu Triple A a pone nan dilanti. E nombramento di e miembronan nobo ta un paso strategico pa re-alinea e direccion, reforsa liderazgo, y pa garantisa cu Aruba tin un aeropuerto cu ta fortifica nos economia den forma sostenibel y moderno.