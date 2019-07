Gobierno den negociacionnan pa sali for di contract cu CITGO

Den e dianan aki, gobierno di Aruba hunto cu RDA ta den negociacion cu CITGO pa purba sali for di e contrato lo mas pronto posibel.

Segun e contrato cu CITGO, pa october 2020, CITGO lo mester a inverti suficiente y haci’e operacional. Y CITGO a admiti cu e no tin e fondonan necesario pa haci esaki. Y pues, ta keda dos opcion: warda october 2020 yega y despues ta yama loke ta yama un ‘breach of contract’, y bay corte pa añanan largo. Of, manera cu a scoge, purba yega na un areglo pa por sali for di e contract, pa haya e yabi bek di e refineria.

Den e negociacionnan aki ta focus ariba e terminal y e refineria. Prome Minister tin confiansa cu lo logra di haya tur cos bek den man di gobierno, sin cu mester keda añanan largo ta bringa otro den corte. Y tambe, sin cu Aruba ta carga responsabilidad of niun riesgo financiero cu esaki. E negociacionnan ta bayendo, den bon ambiente. Di parti di gobierno tin un comision institui pa atende cu esaki y cu ta atende cu e hendenan di CITGO. Hunto ta purba yega na un miho areglo posibel.

Di parti di FTA y shopstewardnan di refineria, a haya e pregunta kico ta para di e trahadonan? Sra. Prome MInister a bisa cu e interes primordial ta pa tin trabou pa e trahadonan. Unabes cu haya e yabi for di CITGO, lo mester tin trahado pa sigui e trabounan den refineria. Na momento cu CITGO entrega e yabi, lo mester tin trahado y gobierno, RDA lo bay haci’e pa loke ta e terminal, ta bay tin mester di e refineria, tin mester di trahado den refineria pa cuid’e. Unabes cu tin e parti ey den man di gobierno, e ora ta bay cuminsa cu e di dos fase, cu e tres pasonan cu a anucia ora a bolbe bek for di Washington, for di OFAC. Y cu a indica cu CITGO no tabata sinciero cuc gobierno di Aruba, lo cana un caminda cu tres trayecto:

Fase A: Purba sali for di e contract cu CITGO

Fase B: Tnteres di otro operadornan den e refineria:

Fase C: Otro alternativa pa e refineria:

Na momento cu sali haya e yabi, lo sondea pa wak si tin otro operador interesa y si relamnete un refineria no por traha mas na Aruba, pa cualkier motibo, e ora lo bay sinta y weita kico si, pa e area di refineria cu por genera un desaroyo economico y cupo di empleo.

Aworaki ta den fase 1 ainda, purbando di sali for di e contrato cu CITGO. A cuminsa caba den fase 2, esta pa weita si tin interes di otro operador, pa un refineria cu t cumpli cu exigencianan tecnologico y medio ambiental, un refineria state of the art. Un cu ta cumpli cu e trahadonan y trata su trahadonan bon y cu ta cumpli cu e fair share cu gobierno mester haya.

Ya caba gobierno tin un lista di 23 persona cu ta experencia interes, y cu ta bon pa bira un partner pa Aruba. naturalmente lo mira si e ta un candidato apto pa Aruba.

Si yega na conclusion cu no tin niun interes, e ora e comision ta encarga pa presenta na gobierno, otro alterativanan pa haci ariba e tereno aki y cu ta genera desaroyo economico y empleo.

Pero ta actualmente na fase 1, negociacionnan ta bayendo bon, no por duna un timeline, ya cu ta negociacionnan hopi complica, un contract hopi diki y cu hopi detaye, y pa sali di un contrato asina complica ta tuma tempo pa haci’e bon. Ta preparando pa fase 2. Pero si tin hopi interes pa un refineria ‘state of the art’, moderno, limpi cu ta bay yuda hobenann cu cuponan di trabou y cu por desaroyo un futuro pa nan tambe, manera a mira refinerianan den pasado.

na caminda manera cu tin mas informacion, Prome Minister Evelyne Wever- Croes lo comparti esaki cu e comunidad di Aruba.

