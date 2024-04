Manera ta conoci, e planta di RWZI a surpasa su capacidad ya pa basta tempo caba. Turismo a crece, pero e capacidad di e planta no a crece. Varios gobierno a purba trece solucion pero no a logra. Durante pandemia, momento cu a cera frontera y no tabatin turista, por a nota cu e planta di RWZI a haya un alivio, pero mirando e crecemento grandi di e sector turistico, e planta no por sigui carga tur esaki y a cuminsa causa mas problema. Varios intento di Gobiernonan di Aruba pa inverti den e planta, cada biaha a encontra mas reto, mirando e situacion financiero di pais Aruba.

E planta ta causa molester den e vecindario y ultimo tempo e molester a aumenta aun mas. Esaki ta e motibo pakico ta asina urgente pa yega na un solucion pa e problema serio aki.

Prioridad di Gabinete Wever-Croes 2

Gabinete Wever-Croes 2 a pone esaki como un prioridad y a institui un “stuurgroep” entre e ministerio di Naturalesa, Infrastructura y Energia, cu e tarea pa privatisa RWZI, mirando cu esey ta e unico solucion. Den esaki e compania estatal Utilities Aruba a mustra disponibilidad pa tuma over e planta y asina yuda Gobierno soluciona e problema urgente aki.

Esencia di e privatisacion Aruba Wastewater Sustainable Solutions NV

Na september 2023 Conseho di Minister a aproba e proposicion pa traspasa e operacion y “assets” di RWZI, (Bubali, Parkietenbos, Zeewijk), rioolstelsel y Incinerator pa un subsidiario cu Utilities a lanta. Indirectamente e compania lo ta 100% den man di Pais Aruba. E compania, Aruba Wastewater Sustainable Solutions NV (AWSS), ya a traha un businessplan, un plan strategico pa termino corto y largo con pa tuma e planta over y e documentacion ta cla pa destaho publico. E plannan y documentonan a wordo traha hunto cu RoyalHaskoning y despues di traspaso mester cuminsa mira alivio mesora.

E “assets” menciona lo wordo traspasa pa AWSS pa un suma totaal di Afl. 31.8 miyon. AWSS lo paga esaki na Pais Aruba bek den e erfpachtscanon pa un suma anual di Afl. 582.267,51 pa 60 aña, mirando tur e riesgonan cu AWSS ta core tumando e planta aki over.

Pa por haci e trabaonan AWSS lo mester inverti sumanan substancial den un planta nobo y mucho mas grandi (Capital Expenditure CAPEX y Operational Expenditure OPEX) segun e plan strategico pa termino corto y largo. Pa AWSS por haci trabao nan, e mester di entrada. Pa haci esaki posibel lo aumenta e environmental levy (Bijzondere belasting op verblijf), un impuesto cu turistanan ta paga na e hotelnan apart di e toeristenheffing, pa cubri e gastonan (CAPEX y OPEX)