Gobierno cu carta fuerte na directiva di Parke Nacional Arikok

Cambionan den e statuto di e fundacion NO ta carga sosten di Gobierno pa cual dia 5 april ultimo a reuni cu TOPA y a ricibi varios yamada di trahadonan expresando nan mal contento.

E siman aki, Minister Romero, como remplasante di e minister di medio ambiente, un biaha mas a ricibi e empleadonan. Despues di e reunion siman pasa, un carta a sali pa e directiva di e Parke Arikok mustrando nan cu gobierno no ta sostene y tampoco ta acepta e cambionan cu e stichting a haciden e statutonan na december ultimo, sin niun dia notifica Gobierno di esaki. E posicion aki di Gobierno, a wordo poni bon cla den un carta, unda ta mustra riba e hecho cu e forma di actua aki ta un kiebro den e confiansa cu mester existi entre Gobierno y e stichting apunta pa maneha e parke.

Manera ta conoci e siman aki e grupo di trahadonan a bolbe sali, mientras Gobierno ta wardando riba un reaccion, riba e carta cu a wordo manda diabierna ultimo pa e bestuur.

Minister Oduber a mustra riba e hecho cu ta apenas na luna di januari, cu Gobierno a tuma nota cu e bestuur actual di Parke Nacional Arikok a haci cierto cambionan bastante ‘ingrijpend’ pa loke ta trata e statutonan di Parke Nacional Arikok. Unda cu ta cambia e motibo/caracter inicial di Parke Nacional Arikok. Esaki a conduci na un bishita cerca Gobernador, unda a mustra e disgusto pa e cambionan cu a tuma luga. A sinta cu e bestuur riba e situacion aki y a splica e bestuur cu no por ta asina cu un stichting ta wordo lanta cu e meta pa maneha Parke Nacional Arikok den nomber di Pais Aruba y pa cual ta haya un subsidio di rond 2.5 miyon florin pa aña, unda mayoria di e trahadonan ta ‘gelijkgesteld’ como ambtenaar.

Tempo cu a reuni cu Parke (november/december), niun dia a menciona e cambionan di statutonan aki, pa cual a cuminsa un ronda di combersacion y pa cual a acorda cu e cambionan mester wordo hala aden y wordo skirbi na otro forma cu no ta atacha e principionan di Parke. A pesar di esaki, mientras cu ta den e proceso pa drecha e statutonan aki bek, a haya e sorpresa cu final di luna di maart nan a opta

pa publica esakinan, saca ‘press release’ y informa trahadonan di e cambionan haci den statuto desde December.

Esaki no ta acceptabel y e bestuur awor pa di dos biaha ta haci daño na e confiansa cu mester tin den un ‘board’ asina, cual ta hacie dificil pa por traha cu un stichting cu ta mustra cu nan no por traha cu e transparencia necesario cu mester existi.

