Gobierno Chines ta duna ordo pa retira Skype for di e aplicacionnan riba su red di internet

TECNOLOGIA

BEIJING, China- E aplicacion popular pa comunicacion Skype y otro aplicacionnan similar pa yama telefon uzando internet ya no ta disponibel riba e Apple Store di China . Pero e no ta disponibel tampoco ariba otro plataforma di aplicacionnan (app) riba ordo di autoridadnan, según un oficina di e gigante Mericano a confirma na EFE.

“E Ministerio di Siguridad Publico a notifica nos cu varios aplicacion VoIP (Voice Internet Protocol) no ta cumpli cu leynan local, pa cual nan a wordo retira for di e Apple Store Chnes”, según un comunicado di e compania na EFE.

Apple China a afirma cu e tipo di aplicacionnan VoIP, di cual Skype ta esun mas popular “ta sigui ta disponibel riba otro mercadonan”, y el a señala cu hopi di e programanan no ta uza registro di usuario segun e documento oficial di identidad, manera rekeri door di gobierno di China.

Otro tiendanan di aplicacion via mobil di smartphone, manera e companianan Chines Xiaomi of Huawei, tambe a stop di ofrece Skype y otro programanan pa yama via internet.

E medida ta otro golpi di e Administracion Chines di Cyberspace of e operación di companianan stranhero riba e red di internet di e pais Asiatico, caminda cu Google, Facebook, Twitter, Youtube y Instagram ta blokea.

Usuarionan di internet na China (casi 700 miyon) tin miedo cu e campaña di censura di autoridadnan Chines ariba internet pronto lo afecta tambe e programanan VPN, uza pa acceso dentro di China na contenidonan censura den e pais y cu ta di vital importancia y necesidad pa periodistanan of empresarionan.

Fuente: https://www.efe.com