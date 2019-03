Gobierno: Camara di Comercio no por tin bienestar di miembronan na pecho

E trayecto encamina pa yega na concepto di Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (cROP) 2019 ta uno cu a inicia na ya caba den prome kwartaal di aña 2018. Segun e lunanan a transcuri a trece informacion na comunidad a traves di medionan social, medionan di comunicacion, website, encuesta, encuentro cu prensa y a traves di encuentronan informativo. A pesar di esaki, apenas 3 dia prome cu deadline pa locual ta entrega di punto di bista (zienswijze) riba cROP, Camara di Comercio (KvK) ta organisa ‘townhall meeting’ pa empresarionan, saliendo for di e punto di bista cu di e forma aki ta contribui na trece claridad encuanto ROP. Mientras cu tabatin 8 luna desde e prome biaha cu camara de comercio a reuni cu ekipo encargo cu ROP pa por a organisa dicho encuentro.

Bienestar di e comerciante, bienestar di comunidad

Un punto cu Ministerio ta lamenta masha ta, cu un organisacion cu ta indica di tin bienestar di comerciante y comunidad na pecho, netamente ta haci apelacion na un mandatario pa kibra ley y asina perhudica e comerciante y comunidad den esaki. Si pospone (manera cu e organisacion ta propone) e proceso di ROP no lo ta posibel pa yega na e proceso tan spera cual ta di yega na un Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPv). Como consecuencia di esaki tampoco lo ta posibel pa cuminsa cu e combersacionnan importante pa locual ta cambionan y posibel restriccionnan y posibel dañonan cu lo tin pa comerciante y miembronan den comunidad. Mester enfatisa cu tanten cu no tin e ROP, no por sigi cu e combersacionnan aki den profundidad.

Tambe por indica cu ya caba den e proceso di e ROPv Ministerio a tuma su responsabilidad y a duna informacion pa locual ta e fase di posibel daño y perjuicio manera indica den e “Toelichting concept ruimtelijk ontwikkelingsplan” (p.35) cu ta trata schade vergoeding. Tambe por indica cu riba pagina 37 tin un analisis elabora tocante e proceso di ROP bayendo pa ROPv den esaki.

Puntonan treci dilanti door di KvK

– E prome punto cu Camara di Comercio a trece dilanti ta encera cu segun e organisacion tin un sentido di preocupacion den comunidad pa e forma con e proceso a cana. Ministerio por indica cu dia 15 di januari 2019 e cROP a wordo publica den concepto. Esaki a wordo comunica den tur medio di comunicacion. Banda di esey, e cROP den forma di documento (hard copy) tabata disponibel na DIP conforme e ley cu ta stipula esaki. Adicionalmente, Ministerio a brinda e servicio di pone e cROP su documento disponibel den biblioteca di edificionan MFA. Tambe a crea un website unda cu e ROP tabata disponibel den 3 lenguahe esta: Hulandes, Papiamento y Ingles. Tambe a organisa riba fechanan 4 y 5 di december ‘townhall meetings’ unda cu comunidad henter a wordo invita a traves di medionan di comunicacion pa asisti e encuentro pa haci pregunta y ricibi tur informacion di e ROP. Dia 19 di December a lansa un website digital na unda cu a haci ciudadano di diferente bario e pregunta cardinal: Kico (pa nan) ta importante ora ta trata di calidad di bida y estado di nan bario?

Un otro punto cu Camara di Comercio a trece dilanti ta e disponibilidad di DIP pa brinda informacion na comunidad.

Por indica cu a base di e importancia cu Ministerio a pone riba transparencia den e proceso aki y pa percura pa informa comunidad debidamente di nan derecho, a crea un balie cu ekipo y 3 personal pa atende specificamente cu preguntanan tocante ROP. Preguntanan mas extenso cu no por a wordo contesta na mesun momento, e palabracion tabata pa informa e ciudadano cu e por entrega un carta cu e pregunta specifico (na DIP) pa di e forma aki esnan concerni por analisa e pregunta y duna un contesta detayadamente. Mester remarca cu hopi biaha preguntanan mas compleho ta rekeri tempo pa busca documentacion concerni pa asina duna contesta corecto a base di leynan, maneho y hecho.

– Pa locual ta e ponencia di Camara di Comercio cu no tin claridad a base di kico a haci comparacion of kico ta e relacion entre e ROP di 2019 cu e ROP di 2009, Ministerio por indica cu hustamente den e documentonan publica fecha: 15 di januari 2019 yama, “Toelichting concept ruimtelijke ontwikkelingsplan” (p. 43) ta haci un analisis extenso di e comparacion entre ROP 2009 y ROP 2019. Ministerio ta conseha KvK pa bolbe consulta e documento aki cu mas antencion.

Pa locual ta e ponencia di Camara di Comercio cu no sa a base di cua documentacion a crea e ROP aki, hustamente e mesun documento menciona, desde pagina 47, di dos apendice ta indica e diferente documentacionnan cu a wordo consulta. Por bisa cu como parti di e documentacion consulta, ta inclui uno suministra door di camara di comercio mes cu e titulo: “Kamer van Koophandel an Nijverheid Aruba (2017), Developing the commercial playground Aruba” E mesun documento aki desde pagina 47 apendice 5, no solamente ta duna comparacion di un analisis macro. Pero di un analisis specifica riba metanan den 2009 compara cu metanan den 2019 pa locual ta e dos ROP nan.

– Pa locual ta e punto di Camara di Comercio unda cu ta indica cu esnan presente ta cuestiona falta di representacion di Comercio den e Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling (RRO), por indica cu e RRO actual ta basa riba un balansa entre salvaguardia medio ambiente y tambe salvaguardia interes di desaroyo. Na unda cu tin AHATA como representante den RRO, ADIAA y ATIA cu semper tabatin un rol masha activo pa comerciantenan na Aruba. Tambe mester menciona cu den e mesun RRO tin Banco Central como miembro representando e sectornan esencial na Aruba.

Locual cu ta asombra Ministerio mas ainda ta, cu Camara di Comercio no tin e habilidad di interpreta leynan corectamente pa di e forma aki no por informa nan miembronan corectamente. Ministerio ta haci e expresion aki refiriendo na e hecho cu Camara di Comercio publicamente ta haci apelacion na un Minister pa kibra ley door di e mal interpretacion di Camara di Comercio mes. Di un organisacion manera camara di comercio por spera cu e tin e habilidad di interpreta nos leynan corectamente. Lastimamente mester contesta cu esaki no a tuma luga.

Pa conclui, Ministerio ta lamenta profundamente cu maske cu Camara di Comercio ta indica y bisa cu tin interes di su miembronan na pecho, ta contradeci nan mes. Algo cu no ta bienestar di nos comerciantenan y ni di Pais Aruba. Un peticion ta bay na Camara di Comercio pa analisa e documentacion den forma mas profundo y revisa e ponencia expresa pa asina por percura cu e bienestar di nos comerciantenan ta wordo salbaguardia.

