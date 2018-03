Gobierno anterior a laga debe habri na gas di monumento 18 di Maart

E siman aki por a mira algun discusion pa cu e monumento di 18 di Maart cu tin pabou di lagoen. Ta conoci cu for di 2014 gobierno Eman a laga instala tuberianan cu ta core bou tera te cu e monumento unda tin candela ta keda cendi 24/7. Esaki no a pasa na ningun otro monumento pero loke ta trista ta cu e candela aki no ta por nada. E compania di gas, esta Arugas tabata cobra un suma tur luna. Politiconan di avp a rabia ora cu a kita e monumento di 18 Maart for di e programa. Tabata conoci caba y fuentenan di avp a informa nos cu na mas cu un ocasion Arugas a manda carta pa Gobierno Eman recordando debenan habri. Y pa colmo e Gobierno actual tambe a haya e mes un carta aki unda Aruba Gas Supply ta informa e gobierno cu e gas di Project Eeuwig Vlam Ministerie van Alegeme Zaken ta paga esaki tin debe habri di e boter di gas di 1000 lts, un suma di 12.830. Pago a keda haci mas cu 80 mil florin cu Gobierno a paga pero e debe cu tin habri tin cu keda cumpli. Esaki a pone cu e vlam a keda para te ora cu cumpli cu e debe habri di invoicenan di 2014 te cu 2017. Ta lamenta con tin hopi debe habri cu e Gobierno anterior no a cumpli cu nan, e ora e pregunta ta, unda tur e placa di Aruba a bay anto den ken su saco???

