Gobierno actual tin hopi hende sin trabou, sin cas, sin awa y sin coriente

Gobierno di AVP tin miles di persona sin trabou y asina sin un entrada digno. Pa colmo e Minister di AVP deteni, conhuntamente cu Minister Sevinger, a yena centenares te miles di cuponan di trabou via permisonan, sin cu a pasa screening di mercado laboral, privando asina nos ciudadanonan desemplea di haya un trabow.

Ademas mester corda cu tin hopi famia cu ta biba di un salario minimo y bow di e nivel minimo pa por hiba un calidad di bida digno (“bestaansminimum”).

E falta di suficiente entrada a pone cu varios ciudadano humilde a keda sin meter di coriente y awa, dor cu nan a acumula cobransanan cu nan no por a paga.

Ja desde 2010 Andin a bin ta lucha pa introduccion di meternan di coriente y awa prepago. Na 2011 ela presenta un proyecto di ley y despues na 2012 un presupuesto alternativo den Parlamento, a base di cual a introduci meternan prepago pa uso di coriente. E meternan prepago por yuda miles di ciudadano di entrada humilde por controla e montante uso di biaha (“real time”), y evita cu nan ta haya nan confronta cu cobransanan na fin di luna cu nan no por paga.

Sinembargo, e maneho cu Gobierno di AVP a aproba como accionista mayoritario di e compania di electricidad pa cu meternan prepago, ta cu si un ciudadano humlide tin un debe acomula, e mester paga esaki prome of yega na un areglo di pago accelera, prome cu e por haya un meter di coriente prepago! Awo ta con un persona humilde cu no tabata tin manera pa paga e cobransanan ta bay haya fondo pa paga e debe atrasa den un solo biaha of paga un areglo di pago accelera? Dicon e Gobierno di AVP no a pone un systema cu ta deduci por ehempel 25 cent di e prepago pa e debe acomula y 75 cent pa e uso actual? Cu e meternan prepago adapta cu software e mester ta posibel y sigur si ta trata di meternan di un “smart grid”.

Finalmente mester constata cu den 8 aňa e Gobierno di AVP no a laga construi ni un cas social y cu tin miles den hende ta den lista di espera pa por tin un cas pagabel.

En todo caso cu bo sosten y POR den Gobierno nos comunidad por confia cu lo zorg entre otro pa crea cuponan di trabow cu ta paga un entrada digno y pa traha miles di casnan pagabel. Ademas lo adapta e maneho pa esnan di menos recurso cu ta desea esaki por bin na remarca pa haya meter di coriente prepago na un manera mas fasil y efectivo. Tambe lo studia introduccion di meternan di awa prepago pa esnan cu ta desea esaki.