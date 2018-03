Gobierno actual a kita Monumento 18 maart for di programa di conmemoracion

Poltica partidsta y polarisa ta hayando un dimension sumamente preocupante na Aruba. E siman aki a bira conoci cu Gabinete Wever-Croes a laga kita conmemoracion di Dia Nacional na Monumento 18 di Maart for di e programa oficial di Gobierno y a paga e candela eterno na e Monumento 18 di Maart.

Na Monumento 18 di Maart tur aña tin conmemoracion di e pioneronan cu a firma e prome peticion oficial pa Staus Aparte di Aruba na aña 1947-1948 y a culmina den aceptacion di e mocion pa Status Aparte riba 18 di maart 1948 na Conferencia di Mesa Rondo na Den Haag, Hulanda. E mocion aki a worde entrega dor di Shon A (Albert) Eman den nomber di e Pueblo Arubano. Den añanan 70 Betico Croes a scoge e fecha aki como dia oficial referiendo na e hecho historico aki di Shon A Eman, cu porcierto tabata su heroe politico.

Na Monumento 18 di Maart algun anja atras a worde añadi tambe un bunita candela eterno cu ta un repet bunita pa e 2147 firmantenan y tambe por mira hopi turista ta bishita e monumento pasobra e ta duna un refleho asina solemne y respetuso. Awor e candela ta paga desde cu Gabinete nobo a sinta y por a scucha politiconan di MEP bisa tambe cu nan gobierno lo no paga pa e candela aki keda cendi. Un hecho hopi lamentabel y sigur un contraste grandi con dignamente Gabinete Mike Eman a trata Plaza Libertador Betico Croes cu renobacionan cu a costa miyones y semper Prome Minister Mike Eman tabata mustra e grandesa pa duna tur merito na Betico Croes tanto riba 25 januari como riba 18 di maart. Awe ta mira un polarisacion preocupante riba un tema cu mester ta nacional.

Ainda aña pasa tabata tin un ceremonia solemne hopi memorabel na Monumento 18 di Maart. Ex Prome Minister Mike Eman a lidera e encuentro di representantenan di Gobierno, Parlamento, Parlamento di otro islanan, pero tambe invitadonan y publico pa rindi honor na e 2.147 Arubiano cu casi 70 aña pasa a tuma prome stap pa nos autonomia. Entre esnan presente tambe tabatin hopi famia di e firmantenan di nos Status Aparte cu a keda conmovi pa e homenahe cu a duna na nan antepasadonan. A menciona nomber, mustra potret y cende un bela pa cada un di nan. E prome bela a worde cendi dor di Gobernador di Aruba, Alfonso Boekhoudt y Presidente di Monumento 18 di Maart, Mary Wever-Lacle.

Na e ocasión aki tambe Prome Minister Eman a resalta e momento ey na na bida ainda, presente pa recorda e momento importante aki den historia di Aruba, esta Sr. Frans Croes y Sr. Jose Fingal pa kende el a pidi un aplauso y nan a ricibi un ovacion di henter e publico riba e plaza. Despues di presentacionnan cultural cu a symbolisa e talento di nos muchanan, cu e curashi di nos antepasadonan, a bay over na cendemento di e belanan. E momento aki tabata uno profundo y special pa presencia tumando nota di con tur hende, for di mandatarionan te na famianan di e firmantenan, a tuma tempo pa recorda riba e ciudadanonan aki, e balor di nan acto y loke e ta nifica pa nos awe.

Mientras cu chikito y grandi tabata cende bela na memoria di nos baluartenan, e nomber y potretnan tabata pasa riba un pantaya gigante. Awe lamentablemente cu nos a yega un punto hopi tristo den historia di Aruba y un gobierno ta kita for di programa oficial e conmemoracion aki di 2147 pionero di nos Pais puro pa motibonan di rencor politico.

Comments

comments