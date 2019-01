Gobierno a simplifica e proceso di vestigingsvergunning

Segun cifranan di Camara di Comercio mas di 40 compania a cera nan porta, y mester stimula comercio. Relaciona cu esaki den un entrevista cu Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro ta amplia mas ariba e parti di finanzas.

Pa hopi tempo a wordo dedica pa crea un caminda unda pa cana, y tambe e protocol pa tin e trankilidad tanto den Reino como pafo di Reino. Y awo cu a caba cu e trabao aki, cu tin un pas ta reina, den 2019 lo bay concentra ariba e cartera economico. Esey no kiermen cu nada a wordo haci den 2018, pero si a sigura pa traha ariba e maneho pa 2019- 2021. Aki par di dia lo bin e publicacion aki pa loke ta e Economic Policy. Y esaki sigur den dje lo bay tin tambe, locual a keda presenta cu ta e 6 sectornan cu ta prometedor, pa asina traha ariba e parti di diversificacion di economia. Esey tambe ta bin den dje. Y mas cu claro, den e maneho aki lo tene cuenta cu loke Camara di Comercio ta trece dilanti. Pero tambe otro gremionan pa locual ta preocupacionnan. Pa baha e Cost of Doing Business y tambe e Ease of Doing Business, dus con pa haci’e mas facil.

Aña pasa caba a anuncia cu ta trahando ariba e -portal, unda cu for di e portal aki lo por pidi tur e vergunningnan. Esaki ta wordo traha ariba dje, en conhunto cu e parti di innovacion den gobernacion. Ta wak e preparacionnan ta trahando, pero p.e. ya caba den anticipacion di esaki, ta mira cu p.e. e vestigingsvergunning, ta wak cu eynan caba a traha ariba e simplificacion. Mas den luna lo bin dilanti pa splica cu p.e. cu tin papelnan cu tabata necesario antes, manera di Censo, Papel di Buena Conducta. Dus tin cierto rekisitonan cu no ta bay wordo pidi mas. Tambe cu lo bay pidi’e via Departamento di Asuntonan Economico.

Por pidi cita, busca informacionnan. Pero otro siman lo lansa e portal aki y lo brinda informacion tambe ariba e simplificacion di locual ta bira e ora di lanta negoshi, trahando ariba locual ta bira e portal. Esey ta un di e cosnan cu semper ta wordo treci dilanti. E costo pa haci locual ta negoshi pa establece como gobierno a traha ariba e maneho cu lo hiba, pa atrae e inversionistanan. Pero tambe aki na Aruba, con ta atende cu nan. E maneho ta yama un Economia Fuerte y Resiliente. Fuerte pasobra cu mester un bon fundeshi akinan. Y tambe resiliente pasobra cu Aruba su economia ta uno chikito y habri, dependiendo di e luganan grandi. Por mira tambe e efecto di e mercado Mericano, pero tambe e situacion di Venezuela. Dus tur esakinan, un maneho cu ta resiliente, dus cu por wanta un sla y cu e ta transcende tambe gobernacion. Locual cu ta bay presenta no ta solamente pa un minister ta parti di un gobernacion, pero esaki pa transcende, dus un maneho pa pais Aruba, pa locual ta e parti economico.

