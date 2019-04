Gobierno a scucha peticion di e pueblo

Dialuna anochi DOW a cera e caminda na Santa Cruz, for di e Sede di MEP te cu Rotonde di Sta. Cruz pa asina cuminsa cu e proceso di scrap y pone capa di asfalt nobo ariba e pida caminda aki. Presenta na e ocasion aki tabata t’ey Sra. Prome Minister, mr. Evelyn Wever- Croes, unda cu el a splica cu esaki tabata un gran dia.

El a gradici e minister di Infrastructura pa ta scucha e peticion di pueblo tambe, di comunidad. Tambe palabra di gradicimento na DOW pa tuma esaki na su encargo.

Ta hopi importante cu ta pone ser humano central. Esey no kiermen cu no ta inverti den infrastructura, ta inverti poniendo e ser humano central. E tipo di camindanan aki, den e barionan cu ta den hopi mal estado, pa hopi tempo caba. E caminda aki ta uno hopi frecuenta. Y e ta contento cu ta tuma luga den oranan di anochi.

Mas aleu e mandatario a bisa cu nan ta hayando critica cu tin hopi caminda cera cu ta worod traha ariba dje. Pero e no ta den nan man tur ora, pero trahando ariba e camindanan aki e ta kita e peso cu tin.

Un biaha mas, un palabra di gradicimento na tur esunnan cu ta haci e trabaonan aki posibel.

Aruba, gobierno ta cumpliendo cu su pueblo. Tabata palabranan di Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

