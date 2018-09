Gobierno a reuni riba e tema di asilo politico

Gobierno diasabra a tende e tema di “asilo” cu ta causando hopi preocupacion. Mester enfatisa cu hendenan cu yena formulario na Cruz Cora of cu representante di UNHCR, no a ta e caminda pa cana pa haya asilo. Esaki a pone cu diasabra a tuma luga un reunion cu caracter di urgencia na bestuurskantoor.

Video di entrevista:

Reunion cu caracter di urgencia na Bestuurskantoor Awe a tuma lugar un reunion cu caracter di urgencia na Bestuurskantoor. E reunion a wordo yama pa Minister President y Minister di Husticia hunto cu tur departamento encarga cu e tema di asilo politico pa trese claridad den e procedura. Te na e momentonan aki gobierno di Aruba no a duna ni 1 asilo politico ainda. Tin otro instancia cu ta emiti declaracion pero e declaracionnan ey no ta valido pa haya asilo na Aruba. Scuche e entrevista pa haya mas informacion Posted by Gabinete Wever-Croes on Saturday, September 8, 2018

Asilo por wordo duna solamente na esnan cu ta teme pa nan bida y nan indica esaki na momento cu nan yega Aruba. E personanan cu cumpli cu esaki so por bin na remarke pa asilo. Te na e momento aki no a duna ni un asilo ainda. Cada caso ta wordo evalua riba su mes. Ta importante pa comunidad ta trankil y ta sigur cu Gobierno ta atendiendo cu e reto aki tambe, y te na e momentonan aki Aruba no a duna ni 1 asilio politico ainda.

