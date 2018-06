Gobierno a retira e permiso di operacion pa e parke di molina na Urirama

Durante e conferencia di prensa semanal di gobierno, minister di Husticia, mr. Andin Bikker a splica cu diabierna ultimo gobierno a revoca e permiso di operacion pa e parke di molina na Urirama. Lo evalua esaki pa establece na un luga alternativo leu di luga habita. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta splica mas tocante e tema aki.

E ser humano ta central pa Gabinete Wever-Croes, bo mester pone bo echonan na loke bo ta bisa y esey ta loke gobierno ta haciendo. Ora habitantenan cu ni den cura di cas e yiunan no por hunga, y no por sali pafo di cas, pagando cuentanan halto di coriente . Nan tabata entrega keho na e gobierno anterior, sin haya oido nunca. Ora cu bisa cu ser humano ta central, mester enforsa bo leynan tambe y duna e balor na e ser humano. Esey ta loke gobierno ta haciendo, e.o. na Seroe Cristal, unda cu di 17 pa 20 di februari ultimo, e minister a emiti decretonan unda cu a para e operacion di esunnan, di cuater compania cu tabata opera eynan sin permiso. A trece un alivio enorme pa e habitantenan.

Rond di Aruba, tur operacionnan cu ta tumando luga, cu no tin hindervergunning. For di tempo cu e minister tabata den parlamento, por a nota cu tabata tin mas di 10 mil firmante den a area di Alto Vista, cu a expresa nan malcontento, pa cu e salud di nan yiunan. E gobierno anterior kier a bin cu 10 molina di biento, pero a bahe na 8 pero cu potencial mas grandi. Aki ta caminda cu habitantenan a uni y a hiba gobierno corte. E caso ainda ta andando den corte.

Gobierno actual a scucha e habitantenan y como gobierno cu tin e ser humano central, despues di a bay Ministerraad a retracta e permiso pa por opera e parke di molina di biento na e sitio aki. Den e simannan ultimo tabata tin negociacionnan andando cu Urirama NV pa wak si por move e concepto aki pa areanan menos habita. Si nan intencion ta pa deliver molina di biento, no ta suppose di haci un diferencia pa nan, como operacion comercial, si ta na Urirama of na un luga alternativo cu ta mas acceptabel. Ora di pone leu di areanan habita, no ta bay tin preocupacion ni resistencia cu a wordo encontra ora kier a bin cu esaki den area di Urirama. E parti di resistencia ta e parti di visibilidad, unda cu tur e bista lo a bay perdi.

