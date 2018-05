Gobierno a manda pidi RFI pa loke ta e situacion na dump

Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a splica cu e situacion di dump y Simeon Antonio ta ariba su agenda, caminda cu si tur cos bay bon, aki dos siman e lo mester haya un rapport pa loke ta trata RFI. Esey ta nifica cu na final di Mei e destaho publico ta sali oficialmente pa tur esunnan interesa unda nan por a bin e ora presenta e prijsnan di nan proyecto, conforme e tecnologia cu gobierno a tuma riba dje hunto cu e Task Force. Esaki ta basa ariba e RFI cu gobierno a ricibi. Minister Otmar Oduber ta splica mas ariba esaki.

Na cuminsamento di Juli lo por sa definitivamente cual ta e compania/tecnologia cu lo ta mas beneficioso pa pais Aruba. Esaki a base di e diferente rekisitonan cu tin no solamente economico y financiero pero tambe a base di kico e comunidad ta desea.

Den e proceso ey tin hopi cos tumando luga na e monetonan aki riba e tratamento di maneho di desperdicionan di sushi pa por empaketanan den bales y tira nan den diferente buraconan den un forma responsabel. Una bes cu a yega na un acuerdo definitivo pa e periodo transitorio aki, e ora e actividadnan na Parkietenbos lo keda reduci drasticamente cu 90% .

Naturalmente kier yega na e punto unda e proceso cu yega na esun cu gana e destaho publico, sigur lo tuma un pa dos aña pa aplica e tecnologia nobo ey por wordo aplica. Mientras tanto no ta bay mira hopi mas actividad na Parkietenbos. Al contrario ta cuminsa cu un proceso cu awor aki ta pa remedia e situacion di Parkietenbos cual dos procesonan ta canando simultaneamente. Lo bay mira hopi cambio den e conscientisacion cu e comunidad cu cierto momento

Lo mester cuminsa evita pa produci sushi door di re uza diferente productonan, recicla pa traha productonan nobo a traves di e tecnlogia cu bay wordo scogi pa traha gas of energy, y finalmente keda cu ta djis un porcion hopi chikito mester keda atendi na Parkietenbos pero cu un reduccion enorme.

Riba esaki Serlimar a bay den Semana Santa pone barinan pa diferente sorto di sushi unda cu comunidad no ta 100% prepara esaki. Pa cu esaki lo bin cu’n inversion pa haci campaña di tiramento di sushi na scolnan y famianan pa ta consciente di pakico mester separa pa yega na e meta pa evita e situacion di Parkietenbos. Lo bin cu e ekipo y materialnan necesario pa por haci e separacion unda por ta esaki ta bay nifica pa tin dos barinan enbes di un y haci un bishita un of 2 biaha pa luna pa deposita otro tipo di desperdicionan manera pinta uña, kimikonan bateria di auto , etc y cosnan cu no kier hinca den e proceso di e tecnologia nobo.

Tu esaki ta cera cu ta bay concientiza comunidad unda Serlimar ta bay scoge un sitio mas agradabel pa siña pa haci e parti di reciclahe y rehusabel pa evita crea sushi, unda por renoba por ehempel un mesa y bay cambia of bende. Por cuminsa haci negoshi cun’e pa evita crea mas sushi unda cu tin hopi forma pa hacie tambe den caso di pañanan cu ta reuza tambe entre otro.

E ta mes cos cu e grupo Plastic Beach Party cu ta recoge boternan di plastic pa traha cosnan artistico y despues nan ta bende esakinan. Lo keda traha cu tur e gruponan di e sorto aki por ehempel lo bay produci meublesnan na Linear Park y recoleccion di plastic tambe, pa mustra cu gobierno ta apoyando e iniciativanan aki tambe, segun e mandatario di Infrastructura, minister Otmar Oduber.

