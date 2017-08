Gobierno a inverti miyones den educacion na Aruba

Politiconan mester ta mas realistico y mas sincero ora cu durante cu nan ta hibando campaña politico, sikiera conta e berdad di e desaroyo cu enseñansa a conoce den ultimo ocho aña di Gobierno di AVP.

Parlamentario Jeffrey Kelly di fraccion di AVP ta mustra cu mientras cu ta trata di hunga wega politico cu entre otro e grito pa un MAVO/HAVO/VWO na Noord y ta para tras di un accion di otro scol na Noord, realidad di e situacion di enseñansa aki na Aruba, ta e hecho cu bou di Gabinete Mike Eman I y II, a inverti miyones di florin den educacion pa nos mucha- y hobennan.

“Na momento cu para keto un rato y realisa cu casi 80 scol rond Aruba, den practicamente tur bario, a wordo sea renoba, sea expandi of practicamente a haya un edificio completamente drecha, nos tin cu papia di un desaroyo sin igual cu enseñansa na Aruba a conoce.

Nos ta papia aki di inversionnan cu ta yega sumanan di entre 40 pa 50 miyon florin cu a wordo inverti for di momento cu AVP a asumi gobernacion di nos pais na 2009 te cu awor, ya caba ta bisa hopi di tur loke a wordo logra.

No solamente a inverti den edificionan manera algun politico ta pretende di bagatelisa e desaroyo impresionante aki, pero tambe a inverti den cantidad di otro necesidadnan cu scolnan rond Aruba tabatin mester.

A inverti den crea un miho espacio pa mucha y hobennan por cana rond sin core peliger imprevisto pa falta di un cura di scol of un bon luga pa nan pasa nan oranan liber cu nan ta haya durante di lesnan, ya cu Gobierno di AVP a inverti den 15 proyecto pa asfalta cura di scol caminda ainda falta algun mas pa wordo completa.

Na mes momento a inverti den compra di mueblenan nobo pa diferente scol, diferente unidad di airco nobo pa percura cu studiantenan ta haya les den un ambiente agradabel y trankil mientras cu na diferente scol a bay over na inverti miles di florin extra pa reemplasa tubonan di koper cu antisocialnan tabata horta pa nan bende despues.

Fuera di e inversionnan aki pa aloca nos studiantenan den un esfera mucho mas positivo y trankilo, a inverti tambe den diferente proyecto pa maestronan pa asina percura cu muchanan ta ricibi e miho educacion posibel na e momentonan aki.

Ainda falta mas scol pa wordo atendi y drecha y sin duda cu Gobierno di AVP cu a mira e importancia di esaki despues di ocho aña di negligencia total di parti di gobierno di MEP, lo sigui ehecuta su plan pa drecha facilidadnan di scolnan na bienestar di nos studiantenan.

Recientemente cu inicio di aña escolar nobo, a habri su portanan pa prome bes den un edificio nobo y hopi bunita, Prinses Amalia Basisschool, cu sin duda a bira un scol impresionante mientras cu nos tin cu bisa cu Rosa College na Oranjestad tambe a wordo renoba completamente y awe tanto alumno y maestronan por gosa di un ambiente agradabel pa haya y duna les. Por sigui purba di tapa wowo pa tur e inversionnan den enseñansa y keda piki pieu, pero echonan ta papia pa nan mes y e edificionan renoba ta papia pa nan mes.

Falta diferente proyecto di reparacion y renobacion pa inicia den proximo lunanan manera entre otro Beatrix y Julianaschool y otro scolnan cu tin mester di renobacion adecuado y Gobierno di AVP sin duda lo percura pa esaki tambe manera a bin ta haciendo ultimo ocho aña,” Parlamentario Jeffrey Kelly ta declara.