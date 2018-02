Gobierno a inaugura oficina di gobierno na San Nicolas

Diahuebs 15 di Februari a tuma luga e apertura oficial di e Oficina di Gobierno na San Nicolas. Na e ocasion aki Prome Minister Evelyn Wever-Croes a hiba palabra y a felicita e comunidad di San Nicolas cu e iniciativa aki di Gabinete Wever-Croes.

“Ya caba nos ta bay pa tres luna cu nos a tuma over gobernacion despues di un periodo largo di formacion. Durante e periodo di formacion, tawata necesario pa partidonan MEP, POR y RED indentifica cua tawata e puntonan cu nos tur tawata di acuerdo cu nan. Y pa tur tres partido, pone e ser humano central tabatin prioridad.

Y pa duna realse na pone e ser humano central ta encera pa trece e cuido y servicio mas cerca di e ser humano. Oficina di Gobierno na San Nicolas ta conta cu un team di personanan dedica cu curason pa e ser humano kendenan lo sa di atende cu e retonan cu ta biba especialmente den e barionan di San Nicolas. Retonan riba tereno social, laboral y economico.

Reto riba tereno social no ta algo cu nos mester elabora largo riba dje. Esaki ta algo cu nos a bin encontra na cuminsamento di nos gobierno cu e caso di Rishandro y Eugene entre otro. Nos lo no lubida esaki y nos compromiso ta pa algo asina no pasa nunca mas. Pa e motibo aki nos tin pa actua. Nos mester tey pa nos hendenan. Pe evita esaki pasa nos mester tin hende disponibel constantemente pa identifica cua ta e casonan di riesgo y cua ta e famianan cu tin mester di ayudo como tambe pa duna asistencia y ayudo. Y Oficina di Gobierno na San Nicolas tin e team di hendenan adecua pa haci esaki.

Reto riba tereno laboral. No ta un secreto cu desde cu refineria a cera a causa hopi problema cu desempleo. E Oficina aki lo funciona como un instancia cu por intermedia pa esunnan cu ta buscando trabou y yuda nan haya e trabou cu nan ta buscando. Nos sa cu tin hopi hende cu ta buscando trabou y nos sa cu tin oportunidad pa empleo pero di un manera of otro e dosnan aki no ta encontra otro. Esaki ta un di e tareanan di e Oficina di Gobierno aki.

Reto economico. E falta di desaroyo economico na San Nicolas a wordo sinti for di basta tempo caba. Aki tambe e Oficina aki tin un papel hopi importante pa hunga. E mediador entre e sector economico di San Nicolas y Gobierno. Esun cu ta lanta pa defende e interes economico di tur comerciante di San Nicolas, sea ta grandi, mediano of chikito. Esun cu ta intermedia pa e peticionnan yega mas lihe y por wordo atendi mas lihe.

Esakinan ta areanan di hopi importancia cu ta encera den nos programa di gobernacion y ta areanan cu e Oficina di Gobierno aki lo enfoca riba dje. Pero cu un beneficio, esta mas cerca di e ciudadano cu no mester bay te Bestuurskantoor na playa pa topa cu un minister of cu personanan cu por yuda. E servicio lo wordo duna cerca di cas den man di hendenan cu tin curason pa e trabou aki.”

