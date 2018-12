Gobierno a gasta mas di 97 miyon florin extra

Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP den parlamento, a splica cu su fraccion no ta di acuerdo cu e presupuesto supletorio. For di e salida di presupuesto 2018 caba nan a bisa cu nan ta contra, ya cu nan a mira cu tin mas gastamento di placa.

Tin un gobierno cu ta bisa cu tin un presupuesto caminda cu mester bin cu’n crisisheffing pa paga debenan laga atras, y por mira cu ta gasta nan a gasta mas. Y den e presupuesto supletorio nan a haya rason. Y por mira e conseho di CAFt, unda cu e ta bisa cu ‘inmiddels is het duidelijk in het tekort in het begrotingstekort hoger is dan de realisatie van 2017’. Es decir cu e gastonan cu e gastonan den presupuesto 2018 ta mas halto cu locual ta e jaarrekening cera di 2017, no e presupuesto 2017. Es decir a tuma tur cos na consideracion y a yega na conclusion cu a gasta mas. Cu a gasta 97,8 miyon florin mas compara cu presupuesto 2017.

Den presupuesto 2017, e 6 miyon pa hospital y 6 miyon Green Corridor tur tabata t’ey, no tabata niun gasto extra. Pero e gobierno nobo, for di prome instante ta gastando mas placa. Ora ta papia di un presupuesto cu tabata ‘budget neutral’, mester corda cu e gobierno aki a haya na april for di parlamento, un presupuesto di 1, 424, 000 biyon florin. Y awo ta aproba un supletoire begroting cu 14 miyon mas cu no a bin parlamento mas y bisa cu nan ta bay gast’e. E esey ta loke esunnan cu ta sostene gobierno a bisa, cu nan ta pasa un mocion, cu gobierno mester bin duna cuenta. Y cu no ta bin haya sorpresa na fin di aña. Pero si a hay’e.

Berdad ta cu e Financieel Tekort a keda mescos, pero tambe banda di esaki, ta berdad cu e gobierno aki a gasta mas den loke ta su gastonan coriente. Y banda di esaki, loke ta hopi mas preocupante ta conseho di Raad Van Advies, cu ta bisa cu no ta kere cu gobierno lo logra e meta cu nan a pone den e presupuesto y a keda mescos den e presupuesto supletorio. Y den ultimo 2 lunanan, pais Aruba lo mester haya 85 miyon florin na entrada di belasting. Esey ta imposibel. A aproba un presupuesto, manteniendo un entrada di 208 miyon na belasting, pero Raad van Advies a bisa cu no ta bay logra e target aki. Kiermen ta bay haya un jaarrekening cu ta bisa cu e supletoire begroting cu a wordo pasa, no ta cuadra cu realidad. Gobierno no kier scucha.

Pa loke ta entradanan di AZV tambe a pone, a conclui cu esaki ta loke e ta, esaki ta paga awo cu e ta keda cla. Pero segun Sr. Sneek, un biaha mas ta haya sa, cu locual cu ta mira akiriba, no ta cuadra cu realidad, cu e Landsbijdrage mester ta un poco mas. Loke e gobierno a haci, ta bin cu nota di cambio, unda ta duna Serlimar 6 miyon, nan ta sak’e for di e 0 plus cu AZV tabata tin aña pasa. Y cu esaki nan ta hunga cun’e, scondi den potnan na banda, pa wordo gasta sin cu parlamento tin bista ariba dje. Y esaki ta loke fraccion di AVP no por para pe. Y ta e mesun hendenan aki a papia di transparencia. Dus, no tin nada di berdad den locual e gobierno a trece dilanti.

