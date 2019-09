Gobierno a firma acuerdo cu grupo di arkitecto y ingeniero local pa diseño di proyecto di vivienda sostenibel na San Nicolas

E maneho di Gobierno ta pa bay den direccion di construccion bayendo ariba esta vertical . Manera pueblo por a tuma nota, Gobierno a traves di DIP ta sacando un gran cantidad di tereno pa vivienda pa cual na November lo ta atendiendo cu e peticionnan di añanan 2010, 2011 y 2012, di e forma aki conduciendo un limpiesa tambe den henter e database.

Mas cerca cu yega di e añanan actual, e cantidad di personan interesa y cu ta bin na remarca tambe ta subi pa motibo cu ta trata e grupo cu ta mas hoben y cu mas recien a entrega peticion pa tereno. Sinembargo ta yega e punto cu tincu bisa cu ta te cierto cantidad di tereno tin. Pues pesey un di e manehonan cu tin, ta pa cuminsa construi mas vertical.

Aworaki ta na un momento adecua pa introduci e concepto di contrui bayendo ariba considerando e grupo mas hoben di peticionarionan. Esaki ta significa cu den e grupo, tin personanan cu a biba den e forma di flat caba na Hulanda por ehempel, y cu kisas no tin e necesidad di un cas cu cura etc.. Y pues for di e pensamentonan aki a reuni cu Asociacion di Arkitecto y Ingenieronan na Aruba (ADIAA), for di cual a sali e comision di trabou, un grupo forma, cu ta firma cu nan pa un proyecto na San Nicolas.

E sitio di e proyecto lo ta na San Nicolas. Pero lo tin otro sitionan mas pabou di brug y banda di Savaneta na unda cu Gobierno lo kier tin e tipo di proyecto aki. Manera cu ta conoci, despues di mas cu binti aña, Gobierno a percura pa haci limpiesa di un ruina di edificio di ex dependence Martin Luther King / ex EPB.

Finalisando Minister Oduber a gradici e team ADIAA cu ta encera ingeniero y arkiteconan cu a tuma e reto pa hunto realisa e proyecto aki. E compromiso ta pa dia 15 di November proximo tin e renderingnan di e viviendanan aki pa por presenta esakinan na comunidad interesa.

