Gobierno a cera un MOU hunto cu DOW y Serlimar pa cu maneho di desperdicio

Tabata un momento hopi special y historico pa cu un proceso cu a cuminsa algo mas di un aña pasa, unda cu manera ta conoci, aworaki tin tres destaho publico grandi tumando luga. RFP pa loek ta trata WAste to Energy, sistema pa atende cu nos desperdicio di sushi aki na Aruba, atrabes di un incinerator, cu ta produci coriente cu esaki. Y asina na un manera hopi mas resposnabel atende cu e problema grandi di sushi cu tin.

E di dos, cu ta den fase di BID walk actualmente cu ta esun di saneamento di Parkietenbos, unda cu a haya un total di 9 compania den e prome, pa loke ta e incinerator grandi cu a inscribi, tanto local como internacional. E di dos, cu ta esun di saneamento di Parkietenbos cu ta un noticia grandi pa e bario, unda cu porfin den un par di luna mas, por yega na e parti final. Pa mira di e 9 companianna cu a inscribi pa e saneamento di Parkietenbos. Por bisa cu tin den horizonte no ta bay mira mas e dump y e candela ey cu tanto aña a mira. Sigur e proceso lo cuminsa e aña aki ainda, pa aki un aña y mei pa dos aña lo no mira candela mas ariba Parkietenbos.

E di tres destaho publico ta pa un Sanitary Landfill, o sea un dump nobo, cu tin cu wordo organisa na un forma strategico pa atende cu tur e parti di desperdicionan peligroso y cu no por wordo procesa cu e incinerator. E diferente participantenan ta den tur tres categoria, cu ta mustra un totalidad di desperdicio cu Serlimar por wordo yuda cun’e. Pa fin di april, comienso di mei lo sa cua ta e companianan cu a gana e tres destahonan publico aki.

Den cuadro di esaki, hunto cu Serlimar y DOW, ministerio di Infrastructura, for di aña pasa, pa atende cu e desperdicio na un forma responsabel, y higienicamente, pero responsabel tambe pa nos medio ambiente, unda cu cierto momento, for di FDA fond tabata tin un suma di 1.8 miyon florin, cu tabata aloca en principio pa atende pa un incinerator pa desperdicionan medico, caminda cu e forma cu ta tuma luga na e momentonan aki, di un forma iresponsabel. Esaki ta wordo tira den mondi, den bari sushi. Organonan di hendenan den operación, cu ta wordo tira na dump, ora cu no tin manera di trata esaki na hospital. Animalnan aki na Aruba.

Aña pasa Conseho di Minister a dicidi di amplia e scope, cual a conta cu e aprobacion pa un incinerator medico, uzando e fondonan na un manera mas responsabel y eficiente. Na DOW e procesamento di sludge, cu ta loke ta resta ora cu trata e awa preto na Aruba, na e diferente sitionan cu esaki ta wordo trata. Despues esaki tabata wordo kima, den un ‘open burner’. Practicamente ta cende na candel, despues sek’e un poco. Pero loke ta sali for di dje ta bay den e aire y asina ta contamina e medio ambiente. Esaki ta indeseabel y asina tambe tabata e caso di Serlimar cu tin e responsabilidad pa piki bestianan morto ariba caminda.

P’esey a amplia e scope, a bay den un destaho cu a tuma luga na fin di aña pasa, pa bay den direccion pa busca un incinerator, pa den un forma cuida e medio ambiente, no ta bay mira mas e huma, e resultadonan di kimamento cu ta bay djis habri den aire, pa tur e bisiñanan. y tur bishitante di dump ta inhala e huma na un forma iresponsabel. Asina tambe a yega na un acuerdo unda DOW y Serlimar a pone un suma disponibel, for di fondonan di FDA.

Asina tambe e tres instancianan, gobierno cu ta responsabel pa e fondonan di FDA, DOW cu tabata encarga cu e procesamento di e sludge y Serlimar, ta cera un LOI (Letter of Intent), unda cu a palabra di lo adkiri, unda gobierno a adkiri e parti di procesamento cu lo tuma luga y Serlimar di su banda a acorda caba di su parti cu ta pone fondonan adicional pa logra atende e cuater problemanan ya menciona, cu den pasado no por a wordo atendi cun’e na un forma responsabel.

Asina tambe, pro bisa cu aki 4 pa 5 luna esaki ta operacional na Aruba y lo uza e facilidadnan combina caminda cu gobierno di Aruba, cu a traves di e MOU, ta pone e ekiponan den beheer di Serlimar, cu lo opera e facilidad aki pa gobierno di Aruba. Un contract a wordo cera cu DOW y Serlimar pa cu maneho di e sludge, cu ta bay nifica un reduccion substancial, di casi un miyon florin anual den e gastonan cu DOW tabata incurri anteriormente pa por deshaci y maneha e aspecto di e sludge aki na Aruba.

Comments

comments