Gobierno a aproba e proyecto di United Dogs Aruba Foundation pa opera cachonan cu tin doño

Gobierno di Aruba a ricibi un peticion di e Fundacion United Dogs Aruba pa aproba y duna cooperacion pa nan proyecto na October 2021 cu lo termina riba dierendag. Nan a pidi permiso pa opera cachonan di caya mescos cu nan a haci durante añanan anterior.

Mirando e problematica cu Aruba ta enfrenta cu tanto cacho riba caya, e tantisimo doñonan cu no ta tumando nan responsabilidad pa cu nan mascotanan, e varios casonan di abuso y negligencia di cacho y nos Ley di Cacho, Gobierno no a aproba pa cacho di caya wordo opera e aña aki, pero si a aproba cu ta solamente cachonan cu tin doño lo wordo opera.

Tur hende tin di realisa cu cachonan cu ta biba riba caya no ta cay for di shelo. Pa por atende cu esaki tin di cera e cranchinan na cas di esnan cu ta stima nan cacho, pero no tin e manera pa paga pa sterilisa nan mascota. Asina e cachonan no por reproduci mas y e problema di cacho indesea ta caba eynan. Despues por enfoca riba e cuido minimo y debido di cada mascota, y pa stimula doñonan pa mantene nan cacho den cura manera cu Ley ta stipula.

E fundacion United Dogs ta traha cu boluntarionan local y internacional. E veterinarionan cu lo bini tambe ta a base boluntario. Nan lo opera varios cacho den tempo record. E meta di e fundacion ta pa opera un total di 550 cacho den 4 dia.

E fundacion ta conta cu sosten di Gobierno riba diferente aspecto. Durante campañanan anterior Gobierno a cubri gastonan di localidad, awa, coriente, tent, heki, impuesto, etc. Pa cu e aña aki ta pendiente ainda cu kico tur Gobierno por yuda mirando e recuperacion necesario door di e pandemia cu a asota mundo henter, incluyendo Aruba.

Ta pidi pueblo en general cu ta desea di haya e oportunidad di laga opera su cacho gratis, pa acudi na United Dogs Aruba Foundation of na un di tur e fundacionnan local cu tin riba nos isla, pa busca informacion con por registra pa su cacho wordo scogi como candidata of candidato pa e proyecto di United Dogs di e aña aki.

Gobierno di Aruba ta spera cu pronto e fundacion Stimami Sterilisami por resumi nan actividad di cubri algun gasto ora di opera bo mascota, pa por aproba cu cachonan cu ta biba riba caya por wordo opera den un siguiente proyecto di United Dogs.

