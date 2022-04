Internacional; E gobernador di Rusia a informa cu forsa Rusiano a logra detecta y destrui dos ladron cu a pasa den nan teritorio. E aparatonan a keda destrui den e region Kursk cu ta forma frontera cu Ukraine na e party noord ost cu Rusia. Tin alerta halto pa actonan di terorista na e party nan serka di e frontera. Ya for di oranan di dialuna marduga ora local, cu un facilidad di combustibel a keda destrui na Bryansk Rusia. Den e incidente aki no tin jun hende cu a Sali herida. Aparte di esaki ta informa cu tabata tin un atake tambe na e districto Fokinsky. Ainda ta evaluando e daño cu esaki a produci. Actualmente Rusia a dicidi pa habri e espacio pa asina sivilnan di Ukraine por Sali for di planta Azovstal na Mariupol. E minister di defensa a informa cu e soldadnan rusiano a dicidi pa wanta cu atake den tur direccion di e planta. E plan ta pa cuminsa 2or di atardi ora local.

