Gobernador di Aruba: Pa 2019 ta un aña di respet, integridad y di proteccion

Su Excelencia Gobernador di Aruba, a cuminsa su discurso di Aña Nobo, yamando un bon bini na Presidente di Parlamento, Ministro Presidente y demas Ministronan di Gabinete Wever-Croes, Miembronan di Staten, Miembronan di cuerpo Diplomatico, tambe representantenan Gubernamental y Organonan consultativo, Magistrado y miembronan di poder hudicial, Ministerio Publico y na nos Marina Real. Tambe prensa y representantenan di sector comerical y sector publico a haya su atencion for di nos gobernador. Asina tambe boluntarionan, NGO’s y miembronan di Prensa, apreciabel amigo y amiganan y miembronan di mi famia, na boso tur tambe, bon bini! Ta un gran placer pa mi ta entre boso tur awe, pa por saluda boso na mi recepcion, y pa asina hunto nos habri e Aña Nobo 2019.

E AÑA CU A TRANSCURI

Na prome luga mi kier cuminsa cu e discurso aki cu un bista cortico ariba e aña cu a caba di transcuri. Permiti mi referi bek na mi discurso na comienso di aña pasa: mi no sa si boso ta corda, pero mi a expresa un deseo, esta, “cu Aruba mester cu nos por ta e cambio, pa con chikito cu e cambio ey por ta”. Durante 2018 diferente di nos hendenan a logra di ta e cambio ey den nos comunidad. Un di nan cu mi kier menciona, como ehempel, ta e logro di Shariska Winterdaal cu a logra core 500 km rond di Aruba, pa recauda fondo pa un fundacion cu entre otro ta yuda muchanan huerfano na nos isla. Un tremendo logro. Esaki ta un ehempel ilustrativo di un hende, cu den e aña cu a pasa, a logra haci un diferencia, den un forma generoso, cu loke tabata dentro di su alcance. Mi kier a gradici Shariska – y hunto cun’e tambe tur hende, tanto riba nos isla como den exterior, cu a logra haci un diferencia pa Aruba den 2018.

PUENTE

Pero awor nos ta den 2019 caba y na e momento aki ta bon pa nos wak nos dilanti pa loke mester bin. Ami ta desea di mira un aña, cu acontecimentonan cu ta apoya tres pilar hopi necesario, esta: RESPET, INTEGRIDAD y PROTECCION.

PILAR 1: RESPET: Mi ta cuminsa cu e prome pilar: Respet. Para na canto di awa na Rodgers Beach, bo por wak Venezuela ariba un dia cla. Un pais cu na e momentonan aki conoce desafionan grandi. Pero e ta un pais tambe caminda cu hopi di nos tin famia, amigonan, y conocinan ta biba; y hunto cu nan, hopi mas hende manera abo y ami, cu ta purba di biba un bida decente. Tanto pa nan mes, como pa esunnan cu nan ta stima. Y e deseo pa biba un bida decente ta loke ta pone cu, pa awor, hopi di nan ta busca un refugio of miho porvenir den e paisnan bisiña. Y p’esey tambe na Aruba. Mi ta realisa hopi bon, cu nos mester keda tene e realidad politico y nos limitacionnan na bista y keda vigila tur desaroyo. Pero na mes momento, mi ta sinti cu ta na su luga pa mustra comprension, y keda wak “e ser humano” tras di e refugiadonan, y pa reconoce cu nos tur Pagina 3 van 4 como hende tin derecho riba necesidadnan basico manera pan riba mesa, awa potable, y siguridad pa nos yiunan. P’esey, haciendo uzo di e situacion aki como ilustracion, mi kier haci un yamada pa tene pasenshi cu tur hende riba nos isla cu ta den un of otro necesidad. Ban demostra respet na e ser humano, aunke con dificil cu e situacion por ta.

PILAR 2: INTEGRIDAD: Integridad ta forma e di dos pilar, cu mi ta spera cu 2019 por wordo apoya dor di dje. Integridad ta implica cu nos lo ta honesto, husto y decente den e forma cu nos ta anda cu otro: tanto den loke nos ta bisa, como den loke nos ta haci. Integridad ta necesario pa cualkier comunidad cu kier crece y desaroya sanamente, cu oportunidad pa tur. Si un comunidad no por funciona den harmonia, segun principionan moral conhunto, pocopoco e ta cambia y deteriora. Un gran parti lo no sinti cu nan ta bay dilanti. Nan ta sinti cu nan yiunan ta lanta den un mal ambiente, y cu tur cos ta manera mara na un acto of prestacion y/of compensacion, cu moralmente ta robes. E aña cu a pasa mi a topa un hende desemplea, kende a nenga un trabou (algo cu e tabatin mester di dje pa cria su famia), pa motibo cu e lo a hay’e mester ta haci fabor deshonesto riba peticion di su superiornan. Su forma di inspira confianza a pone cu el a haya otro trabou no mucho tempo despues. Cu e ehempel aki mi kier subraya e di dos pilar: pa actua integro. Esey ta pone cu nos mester ta dispuesto pa para pa loke ta corecto, aunke con dificil y impopular esey por ta. Y tambe cu nos lo ta honesto y husto, hasta ora nos no ta wordo controla of mira pa otronan.

PILAR 3: PROTECCION

E tercer y ultimo pilar, cu lo mi desea cu por bira e base pa nos forma di papia y biba den 2019, ta proteccion. Na mi parecer, e pregunta “Kico mi por haci, dentro di mi responsabilidad y alcance, pa proteha loke merece di wordo proteha?”, no ta wordo haci suficientemente. Tin hopi cos cu merece pa nos proteha nan: nos naturaleza kisas ta un di esunnan cu mas y mas nos ta bira consciente di dje. E ta fragil y no tur ora ta logra bay dilanti ariba su propio forsa. Pero permiti mi referi na algo otro cu merece nos atencion tambe. Aruba conoce un grupo grandi di miles di desempleadonan, cu ta inclui hobennan y tambe esunnan special of cu limitacion. Ya caba pa hopi aña nan no por haya of mantene un trabou. E ta haci e grupo aki vulnerabel y ta pone un stempel negativo riba nan. P’esey mi kier a haci uzo di e oportunidad aki pa haci un yamada na sector comercial, sector publico y kisas hunto cu fundacionnan envolvi, pa proteha loke ta di nos, y purba yega na un solucion duradero pa e desafionan cu tin rond di esaki. Kisas e dos preguntanan aki por yuda, esta: 1. “Kico mi por haci, dentro di mi responsabilidad y capacidad, pa yuda esunnan di e grupo aki haya trabou?” Y 2. “Mi ta dispuesto pa sacrifica un pida “interes propio” pa yuda of guía e grupo vulnerabel aki?” Pagina 4 van 4 E preguntanan aki ta forma e nucleo di e di tres pilar: laga cu e aña aki nos ta duna di nos parti pa proteha loke merece di wordo proteha ariba nos isla.

Invitadonan na Recepcion di Aña Nobo di S.E. Gobernador di Aruba

CONCLUSION: Dama y cabayeronan, mi ta bay termina. Den e discurso aki di aña nobo, mi a haya necesario pa expresa mi deseo cu 2019 por bira un aña cu ta wordo apoya pa tres pilar: Respet, integridad, y proteccion. Laga cu e tres pilarnan aki por forma e fundeshi di 2019: pa nos por construi un miho mañan, sin perde bista ariba loke ta di nos. Y pa cuminsa awe nochi mes cu un accion pa e no keda na palabra so, nos a pidi nos Rey di Dande, Sr. Edjean Semeleer, pa duna e contenido di e sombre di e anochi aki na e Fundashon Frank Polanco, cu ta yuda nos muchanan huerfano ariba nos isla. Y scucha bon, di mi parti – inspira pa e hazaña di Shariska Winterdaal, lo mi percura cu mi Gabinete ta match e suma colecta den e sombre, y percura cu e donacion ta e dobel di e suma recauda.

FINALISANDO

Permiti mi desea boso nan tur: salud, felicidad y sabiduria di ariba. Mi speransa ta pa un aña 2019, yena cu bendicion pa nos tur. Dios bendiciona nos isla, Dios bendiciona boso y boso famianan. Feliz aña nobo, tambe di parti di mi esposa y famia! Feliz Aña Nobo!

Comments

comments