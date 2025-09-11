Gobernador di Aruba S.E. Alfonso Boekhoudt a haci awe diahuebs 11 di september un bishita oficial na Gabinete di Aruba. Gobernador Boekhoudt a keda ricibi pa
director Joselin Croes LL.M/M.Sc y personal di Gabinete di Aruba.
Gobernador di Aruba a wordo acompaña pa director di Gabinete di Gobernador Laurens Warnink y adjudante di Gobernador Frank Plomp.
Gobernador di Aruba ta na Hulanda pa un bishita di trabao. Gobernador Boekhoudt entre otro lo presencia diamars 16 di september e apertura di Aña Parlamentario na Hulanda, mihor conoci como Prinsjesdag.