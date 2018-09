Gobernador a enfoca tambe ariba e area social

Segun nos Constitucion riba di dos diamars di luna di september Gobernador ta presenta na Parlamento pa na ocasion di apertura di anja Parlamentario presenta e vision y maneho di gobierno. Den Gobernador su presentacion el a elabora encuanto di e area social. Pa loke ta e area aki el a comenta cu nos conoce erosion, e.o. pa loke ta trata nos valor y normanan. Wyatt-Ras ta di acuerdo cu Gobernador cu pa cantidad di anja nos valor y normanan a cambia.

Wyatt-Ras ta di opinion cu e plan di crisis social cu gobierno a presenta tres luna pasa na Parlamento y ainda no ta ejecutando, lo trece parcialmente cambio pero cu un gran parti di problemanan cu tin awendia no tin di haber cu goberno anterior, ni cu instancianan, sino tin di haber cu comunidad en general cu no solamente na Aruba sino tambe na otro paisnan a cambia bira mas individualista. Ademas e influencia di internet y medionan social ta hopi grandi y tin falta di control social den nos sociedad. Gobierno anterior a inverti den prevencion y pesey mes tin hopi mas keho ta ser entrega na instancianan paso nos hendenan ta reconoce mas ora tin abuso y maltrato y ta meld of duna keho na instancianan mas y mas. En comparacion cu 10 anja pasa mas mayor ta acudi na instancianan social pa busca yudansa of ta ser referi dor di dokternan, skol of otro prodesionalnan.

E presion a bira mas grandi riba e instancianan aki y profesionalnan. Pesey mes Wyatt-Ras no ta haya na su lugar con ministernan ta trata di haci politikeria cu sector social. Paso aki un par di anja e problemanan lo tey y hasta tin lo bira mas paso nos hendenan mas y mas ta bin padilanti y denuncia actonan cu a sosode cu nan. Esaki ta pasando p.e. na Merca den showbis unda cu mas y mas victima di (sexual)harassment ta denuncia esnan cu a haci nan danjo anjanan atras. Lo ta infantil pa bisa cu esaki tin di haber cu gobernacion anterior di Merca.

E casonan lamentable di abuso cu a sosode na Aruba y cu gobierno a uza pa introduci e plan social lo keda sosode y hasta kizas bira mas. P’esey mes politiconan mester laga esnan cu sa di materia haci nan trabou y no mete den e contenido paso mayan despues cu a inverti tanto placa den sector social y tog casonan (extremo) keda bin dilanti, lo mester acusa gobierno? Of lo acusa sector social?

Wyatt-Ras ta haya cu politiconan mester madura y wak nan mes den spiel promer cu punta dede riba otro. Un cos ta sigur cu e area social lo keda un reto pa gobiernonan den futuro.

