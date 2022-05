Manera ta conoci, Fundacion Go Cultura a combina su participacion den un conferencia organiza pa “Curaçao Investment and Export Promotion Agency” cu un bishita na nos islanan ruman Corsou y Boneiro. E esfuerso extra aki ta pa sera conoci cu varios organisacion y individuonan activo den e sector cultural y creativo riba e islanan menciona pa fortifica lazonan cultural, comparti conocemento y tambe conscientisa di e importancia di formaliza y desaroya e Industrianan Cultural y Creativo pa nos islanan. Riba diamars 24 di mei ultimo, Fundacion Go Cultura a haya e oportunidad di topa secretario di estado pa relacionnan di Reino Hulandes Sra. Alexandra van Huffelen durante un encuentro organisa pa representacion di Hulanda na Willemstad. Esaki a logra sosode danki na e esfuerso di representacion di Hulanda na Oranjestad. Durante e encuentro cu Sra. Van Huffelen, Go Cultura a pone hopi enfasis riba e balor di Cultura y Creatividad pa cu desaroyo sostenibel di cualkier pais. A intercambia opinion, perspectiva y idea riba con mihor pa sigui encamina e proceso pa crea un ambiente mas fertil pa nos artistanan, nos creativonan y tambe pa nos empresarionan cultural por sigui desaroya nan habilidadnan y ta empresarionan sostenibel y exitoso. E dialogo tabata no solamente riba e importancia di educacion cultural, exportacion di cultura y servicionan creativo, e balor economico, cultural y social di e Industrianan Cultural y Creativo, pero tambe den ki forma concreto Hulanda por asisti den e investigacion y coleccion di data y informacion pa haya sa e balor social y economico real y asina yega mas serca di formaliza y desaroya e industrianan aki.

Yegando mas serca di e meta pa diversifica economia, genera transformacion social y logra bira paisnan mas fuerte y resiliente. Go Cultura a subraya e importancia di un investigacion independiente, pero tambe cu envolvimento di henter e sector cultural y creativo, pa asina e ta un esfuerso inclusivo, cu por conta cu participacion y sosten di tur actor y stakeholders importante y relevante. Sra. Van Huffelen a demostra hopi interes den e topico aki y a expresa di lo kier sigui profundisa den e asunto aki cu mas actor importante y relevante, manera por ehempel secretario di estado pa cultura y media Sra. Gunay Uslu. Sra. Melanie Sloot di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, un actor hopi esencial den buskeda di fondo, tambe a forma parti di e combersacion importante aki. Sra. Sloot a subraya e situacion critico cu e sectornan cultural y creativo ta encontra nan mes aden actualmente. Specialmente pa falta di conscientisacion di e balor di arte y cultura y scarcedad di fondonan local pa e sectornan aki cu ta sectornan di vital importancia pa desaroyo sostenibel y tambe pa bienestar di nos comunidadnan cual ta e caso tambe pa cu un investigacion asina esencial y di e magnitud aki. Sra. Sloot a splica dicon e ta imperativo pa hisa e perfil di e Industrianan Cultural y Creativo aun mas, door di formaliza y desaroya esaki cu plannan strategico cu lo por duna resultado a corto y largo plazo. Fundacion Go Cultura ta sumamente agradecido pa cu e oportunidad unico aki y ta bisa danki na representacion di Hulanda na Oranjestad y na Willemstad pa por a haci e encuentro aki posibel.

Fotos pa cortesia di Ramsay Soemanta.

