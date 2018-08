GNC y Migracion ta decisivo si mishi cu Trudy su puesto

Relaciona cu e situacion cu a surgi unda personalnan di GNC a tene accion diabierna den careda di 4or pa 5 or atardi na oficina di Fast Delivery y a gara personalnan ilegal trahando a bira un polemica di fin di siman. Despues cu e propetario di e negoshi no a gusta e accion a insulta e personal di Guarda nos costa y strobanan di traha a bisa cu nan mester bay cune tambe pasobra e no tin ID.

Pa ora cu e personalnan di GNC a yega nan post a topa cu nan hefe Trudy den un situacion no mucho bon y lo tabata tin un yamada cu el a haya di mandatario cu no tabata mucho bon. Personalnan di GNC a informa nos redaccion cu nan ta cansa awa a pasa hariña, nan ta cansa cu cada accion cu haci y un yamada ta bin di halto. Lunanan atras kier a haci accion den area di hotel unda tin basta persona ilegal ta traha esaki a keda para door di mandatario.

E personal di GNC a informa nan sindicato cu nan ta cla pa pone trabou plat di e intencion di Minister ta pa touch cu e puesto di Trudy cu si hale nan lo pone trabou plat kita uniform. Debi cu nan ta contento despues di 8 aña nan a haya atencion y awor cu a bin cambio di maneho y cu Hassell ta haciendo tur cos pa pone e departamento dilanti kier corta su hala. Esaki a pone cu personalnan di Migracion tambe a uni cu e personalnan di GNC. Nan lo warda kico ta e desaroyo dialuna di e reunion entre, Minister, GNC, y sindicato y eynan e personal di GNC hunto cu sindicato lo tuma decision kico ta nan siguiente paso si touch cu Trudy nan lo pone trabou plat.

