GM di Hyat Place Aruba Airport ta sigura e compromiso pa duna e bishitante un experiencia ehecutivo diferente

Durante apertura di Hyatt Place Sra. Martha Raven gerente general tambe a hiba palabra. Cu alegria inmenso y cu gran honor Sra. Raven a yama cada un di esnan presente un bon bini na su “cas” den un forma di bisa. Defacto, segun Sra. Raven, Hyatt Place ta su segundo cas. Aruba asina ta conoce su prome hotel den e concepto di Hyatt Place. Hyatt Place Aruba Airport ta specialmente diseña pa e viahero ehecutivo cu ta bishita Aruba pa haci negoshi y ta busca un experiencia hotelero cu un estilo contemporaneo, comodo y cu ta adapta na su estilo di bida y rutina. Segun Sra. Raven, e concepto di Hyatt Place ta ofrece e viahero aki tur facilidad cu un servicio atento y personaliza y sigur lo brinde tambe un kamber comodo danki na e diseño ultra moderno y sofistica pa e por descansa despues di su dia largo di trabao. E proyecto Hyatt Place Aruba Airport ta keda inaugura na un momento ideal y casi por bisa, segun e gerente general, e ta bai man den man cu e proyecto di expansion di aeropuerto. E expansion di aeropuerto sigur lo bai trece un fluho mas grandi di turismo pa Aruba y lo expande nos isla su potencial como Hub den region. “Nos di Hyatt Place ta e concepto perfecto pa ofrece acomodacion na e viahero aki. Awe nos ta corta e sinta p’asina haci e inauguracion di Aruba su hotel di mas nobo cu ta consisti di 116 kamber den diferente tamaño cu un diseño contemporaneo y espacioso. Cada kamber tin un bentana cu un bista fabuloso di nos isla y tambe haciendo esaki manera un obra di arte”, asina gerente general di Hyatt Place a declara. Cada kamber ta diseña di tal forma cu e ta brinda confort na e bishitante. E facilidadnan ta consisti di un area di bon bini na di dos piso, un ballroom caminda lo bai host eventonan social y reunionnan y un comedor cu por wordo parti den tres diferente espacio mas chikito. E salanan di reunion ta bon ekipa cu aparatonan mas moderno den region p’asina eleva e experiencia di e cliente y huesped. Den e area di lobby e huesped lo por aprecia un bista bunita riba Aeropuerto Reina Beatrix mientras ta disfruta di un desayuno sabroso y lunch tambe. “Nos ta sumamente orguyoso di por conta cu un team di staff permanente y management cu ta consisti 100 porciento di empleado local cu ta wordo asisti, asesora y asisti pa representantenen cooperativo di Hyatt International y tambe di diferente otro Hyatt Place den region”, asina Sra. Raven a declara. Hyatt Place Aruba Airport ta demostra asina cu Aruba tin talentonan y experticio y hendenan capacita pa maneha un hotel di renombre internacional manera Hyatt Place. Sra. Raven kier a gradici e hotel ruman Hyatt Regency pa e apoyo incondicional. Cu e apertura di Hyatt Place ta ofrece asina un opcion nobo y otro di e “Loyalty Program World Of Hyatt” caminda no solamente disfruta di e prijsnan bon, tambe por disfruta di diferente promocionnan atractivo. Den cuadro di sentido di responabilidad social y pa contribui cu comunidad, Hyatt Place Aruba ta inicia su operacionnan apoyando Stichting Trampolin Pa Trabao cu a brinda algun servicio special na empleadonan y Hyatt Place Aruba Airport lo mantene y expande su compromiso cu comunidad di Aruba dor di sigui traha cu Trampolin Pa Trabao y tambe cu otro organizacionnan social. “Nos ta spera cu e apoyo cu nos ta duna lo por motiba otro companianan pa apoya y sostene otro organizacionnan social”, asina Sra. Raven a sigui bisa. E area di lobby na di tres piso ta ofrece un ambiente pa cada gusto y expectativa. Por sinta na e lobby bar y na pool y disfruta di coctailnan preferi y sinta relaha tambe den un di e varios loungenan pero tambe ta e lugar ideal pa impresiona e cliente den un ambiente ehecutivo y exclusivo durante lunch of dinner special. Hyatt Place lo ofrece cada un huesped y bishitante local e oportunidad pa explora un variedad culinario consistiendo di platonan local y internacional creando asina un experiencia y ambiente diferente pa complace cada gusto. Sra. Raven kier a dirigi su mes na e team y at bisa: “Mi kier a gradici cada un di boso pa boso trabao incansabel na caminda pa e inauguracion. E trabao no tabata uno facil, pero cada un di boso a duna boso parti y a haci boso maximo esfuerzo. Mi ta sumamente orguyoso di cada un di boso y mi ta look forward pa traha pa hopi tempo cu boso den Auba su concepto di hotel nobo, Hyatt Place. Thank You So Much”.

