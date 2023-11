Dia 20 di November ta e dia internacional di derecho di nos muchanan, y p’esey mes GLW Foundation organisador di e concurso Miss Teen Aruba International “mucho mas cu un certamen di beyeza” lo organisa diadomingo 19 di November un dia special cu ta yama “Feed the Kids Day”, esaki como un muestra di cariño pa nos muchanan cu ta nos futuro generacion. E aña aki ta e di 4 aña cu lo organisa e evento aki.

E dia aki lo bay al estilo drive thru pues a autonan ta pasa den e parkinglot di Centro di Barrio Tanki Leendert cu e muchanan den auto, no mester baha y aki e muchanan ta ricibi nan pakete, ta importante pa menciona cu e muchanan mester ta den auto pa nan ricibi nan pakete y un maximo di 3 mucha pa auto pa asina nos por duna mas tanto mucha possible. Den e pakete cu e muchanan ta haña lo tin un pan cu hotdog, Chubby, Buskuchi Festival, Mangel.

Nos kier a gradici di curason : Universal Technologies, Aruba Lions Club, Bright Bakery, Price Smart, Gift Baskets Unlimited, Satex Agencies, Sra. Lissy Lampe, Sra. Odor, Danki na Rayanne Hernandez di Cento di Barrio Tanki Leendert y na tur voluntario pa nan bunita trabou y cooperacion.

Un biaha mas nos ta invita tur e mucha pa pasa diadomingo 19 December Centro di Bario Tanki Leendert entre 10 cu 2 pm pa asina pasa buska nan pakete completamente GRATIS.