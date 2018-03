Gloria Estefan critica riba rednan social pa a apoya lider studiantil

ENTERTAINMENT

MIAMI, Merca- E cantante Gloria Estefan a responde na criticanan cu el a ricibi riba rednan social pa apoya Emma Gonzales. Emma ta un di e caranan mas visibel na fabor di miho restriccionnan na arma di candela na Merca, cu’n mensahe claro y directo.

“Boso no kiboca ora cu boso pensa cu ami tin opinion riba cosnan cu ta afecta nos tur ariba e mundo aki y tampoco cu mi lo bay keda boca cera pa conviniencia”, e cantante a bisa contestando un mensahe unda ta pidi’e pa e sigui canta enbes di apoya un “comunista”.

Emma Gonzalez, di 18 aña y di origen Cubano, a sobrevivi e matansa di Parkland (Florida) y diasabra a hiba palabra den e March for our Lives cu a reuni miles y miles di persona siguido di e movimento #NeverAgain (#NuncaMas) na Washington.

“Mi tambe ta apoya Emma”, Estefan a skirbi ariba su cuenta di Instagram, cu’n potret saca for die cuenta di e actriz Gina Rodriquez, cu a reconoce den Gonzales e iniciativa “Movement Mondays, unda cu, riba rednan social, e ta destaca Latinonan cu ta haci un diferencia

“Nos hobennan balente ta purbando di haci nos bunita pais un luga mas sigur y miho. Mi ta apoyanan 100%”, e artista Cubanoamericano, a agrega.

Aunke hopi di su siguidonan a aplaudi’e, algun a sinti nan mes ofendi, basando nan mes riba e criticanan contra di e adolescente di tata Cubano, di promove ideanan comunista y di a wordo “doctrina” door di e iskierda radical.

Un di e “picanan” di Emma den wowo di e personanan aki ta di a uza un jacket color berde oliva cu un “patch” cu e bandera Cubano, durante e marcha studiantil diasabra ultimo na Washington, D.C.

“E mucha aki no tin idea di nada y a bisa un miyon di cos cu no ta verdad den su discurso, pero hende manera Gloria Estefan ta bati man pe y ta haci’e famoso. Mi’n ta balia niun conga mas”, un fan a scirbi ariba rednan social.

Estefan a contesta: “e mucha ey tabata un di e hopinan cu a maak mee e hecho di a wak un arma automatico dilanti di dje y di a wak curpa di su amigonan distrui door di bala. E ta purbando di yuda pa esaki no pasa mas, asina ta cu bo por balia loke bo kier. Mi no tin cunes”.

Otro siguido cu a recomenda na Estefan cu e ta interesa den su voz no den su opinionnan, e cantante a contesta:”bo ta bisando mi cu abo si por opina, pero ami tin cu limita na loke según abo ami ta haci miho?”.

Mi a forma parti di e mision diplomatico di Merca pa e Asamblea General number 47 di Nacionnan Uni, pero ami no ta califica? Mi ta ciudadano Mericano y esey ta dunami derecho di expresa mi opinion manera cu ami kier”, el a agrega.

“Bo ta yamami comunista pa apoya un mucha cu, pa di prome, a wordo ataca cu’n arma door di un persona na e luga unda cu e ta suppose di ta safe y despues e ta wordo ataca pa su moda of bisa cu e ta wordo controla door di iskierda ta unico cos cu mi a haci”, el a agrega.

