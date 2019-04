Global Money Week di Banco Central di Aruba: Proyecto educativo pa muchanan

Dia 2 April 2019 a tuma luga e evento ‘Global Money Week Aruba’ den e bunita caya grandi di San Nicolas. Global Money Week ta un evento di Banco Central di Aruba cu tin com meta educa muchanan riba tereno financiero.

E proyecto tawata consisti di 7 stacionnan, manera Learn, Discover, Earn, Spend, Save, Share y Innovate. Un proyecto sumamente educativo pa nos muchanan cu por siña con pa maneha placa conscientemente.

Idea (Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano) conhuntamente cu su partnernan Qredits, Santa Rosa y Community Museum San Nicolas a colabora e.o. den e proyecto aki den e station di EARN. Na e station aki e muchanan por a siña con pa planta un simia di fruta of berdura cu despues e lo crece bira un mata. For di e cosecha ey nan por traha un producto cu nan por bende riba mercado manera mata herbal pa traha te (p.e. Torojil), nan por traha azeta di e mata (oregano oil), jam di fruta (jam di mango of papaya), bende e mata di fruta of berdura mes of bende e cosecha di fruta of berdura.

Tambe den e presentacion nan por a wak diferente cunukeronan di antes den e diferente districtonan na Aruba, con e waf di Playa tawata antes, nos cunukeronan actual y nan cosecha, materialnan cu e cunukeronan ta uza pa traha den cunucu y materialnan cu nan ta uza pa traha producto pa bende (manera casuela y mashin di mula maïshi rabo). Tambe nan por a observa personalmente e diferente berduranan cu nos cunukeronan actual ta cosecha.

Nos station a purba conscientisa e muchanan con nan por genera placa door di planta den nan mesun cura na cas y por haci di esaki un negoshi. Un total di mas o menos 700 mucha di diferente skol a ricibi e bunita presentacion den e station di EARN pa 4 dia largo.

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria/IDEA ta gradici Banco Central di Aruba pa e gran oportunidad aki pa participa den un bunita proyecto educativo pa nos muchanan. Tambe nos ta felicita tur otro socionan (di e otro stationnan) cu a haci e proyecto aki bira uno exitoso. Nos ta gradici nos partnernan Qredits, Santa Rosa, Community Museum San Nicolas y tambe e dos cunuceronan (Goshen Sustainable Development y 297Farm) cu a facilita nos station cu e berdura fresco pa haci e station di EARN uno espectacular y tambe na nos colega Sr. Xavier Boekhoudt cu a yuda nos den setup.

