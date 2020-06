Glenn Thodé miembro nobo di Cft di Boneiro, Sint Eustatius y Saba

Den e reunion di Conseho di Ministro di Reino di dia 19 di juni 2020 a nombra Dr. Glenn A.E. Thodé miembro di Cft postula pa e entidadnan publico Boneiro, Sint Eustatius y Saba entrante dia 1e di juli 2020. Como tal e ta sucede Señor Herbert Domacassé, kende su periodo ta vence dia 1e di juli.

Señor Thodé a yega di eherce diferente funcion na Boneiro y Aruba. For di 2012 e ta rector di Universidad di Aruba. Prome cu esey e tabata di 2008 te 2011 Gezaghebber di Boneiro: e prome añanan di Teritorio Insular di Boneiro y for di october 2010 di Entidad Publico Boneiro.

Na cuminsamento di su carera – di 1992 te 1998 – Sr. Thodé tabata activo como instructor di software y administrado di sistema. Despues di su estudio di Ley el a continua durante mas di dies aña su carera den mundo academico, den cual e tabata vincula na Universidad di Aruba y Universidad Estatal di Groningen, entre otro como docente, colaborado científico (principal) y rector interino. Na 2006 el a doctora na Universidad Estatal di Groningen.

Denter di poco Sr. Glenn Thodé lo bira miembro di directiva di Fundacion Scholengemeenschap Bonaire. For di e aña aki e ta presidente di Fundacion Nature Trust y for di 2017 presidente di Conseho Electoral di Aruba. Ademas, for di 2014 e ta dirigi como presidente e Comision di Supervision di Proteccion di Dato Personal di BES.

Anteriormente el a yega di desempeña varios otro funcion social. Asina, por ehempel, e tabata presidente di Hunta di Supervision di Fundacion Fondo di Pensioen General di Aruba y presidente di e Comision di Guia di Evaluacion di e Leynan di Consenso di Reino di Husticia y di e Comision di Conseho SGB pa asesora Secretario di Estado y Ministro di Enseñansa, Cultura y Ciencia. Tambe e tabata miembro di e Comision di Evaluacion di Structura Estatal di Hulanda Caribense (Comision Spies).

Presidente prof. dr. Raymond Gradus ta gradici Señor Herbert Domacassé pa e colaboracion grato y su dedicacion pa supervision financiero di Hulanda Caribense. Señor Gradus ta spera un bon colaboracion cu Señor Glenn Thodé.

