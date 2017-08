Glenn Thode: “Lo bay repasa e listanan pa cualkier iregularidad”

Despues cu tur e partidonana a entrega lista y e partidonan cu no tabata tin representacion den parlamento mester a reuni un total di 578 firma, a puntra Sr. Glenn Thode, presidente di Conseho Nacional Electoral, kico ta e siguiente paso pa loke ta e proceso electoral. E ta splica mas ariba e tema aki.

Di awo padilanti ta bay tin algun reunion cu e Conseho pa repasa, manera haci un analisis di tur e informacion den e kandidaatstelling, e cantidad di firma cu tin. Y lo mester bay investiga kico ta e criterianan di ley, si nan a cumpli cu tur e criterianan di ley, si tin partido cu e entrega lista, y si tin algo di e lista no ta cumpli cu tur criteria legal segun Sr. Thode.

E siguiente paso ta di duna notificacion na eun cu a entrega e lista, tin un fayo den e criteria, bo no ta cumpli cun’e, p.e. Cu e potret ta 4×6 cm, cu ta prescribi den ley cu mester cumpli cun’e, si e potret no ta cumpli cu e criteria ey, esey mester wordo coregi. SI nan no cumpli cun’e e ora lo traha e lista sin potret.

E punto ta cu tin criteria legal y bo mester cumpli exactamente cu nan y si bo no cumpli exactamente cu nan, ta di notifica ainda y cual puntonan mester wordo coregi. Tin algun criteria legal, cu e candidatonan mester cumpli cun’e. Ta algun cosnan tecnico cu mester wordo gescreen y si nan no cumpli cun’e, lo mester kita e nomber ey for di e lista.

Tin dos manera pa participa den e eleccion, cual ta esun pasivo y esun activo. Bo ta bay eligi of bo ta wordo eligi. Un hues por, den cierto caso, ora cu tin un caso cu tin por ehempel un delito cu bo a comete, cu e tin como straf, cu e tin e kiesrecht ey for di bo, e derecho pa participa den eleccion. E ora e persona no ta eligibel tampoco. Si tin un veredicto di Hues contra di un persona y e persona ey ta ariba lista, e ora mester kita su nomber for di ariba lista.

Conseho Nacional Electoral diabierna dia 18 Augustus ta bay investiga ki fayonan tin a base di e criterianan, y informa e partidonan, esunnan cu a entrega lista cu ta un par di dia nan tin pa coregi esey. Despues di esey, tur e partidoann lo sinta hunto pa wak si a cumpli cu tur e criterianan y a base di e mesun criterianan ta dicidi cua lista ta valido y cua candidato ta valido ariba e lista, segun Sr Glenn Thode, presidente di Conseho Nacional Electoral.