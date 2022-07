Parlamento a trata e ley di FASE dialuna ultimo, e asistencia social cu a yuda hopi mama, tata di famia pa por tabatin pan riba mesa den tempo di e calamidad di pandemia.

Nos tur cu a biba su consecuencianan den carni y weso, ora cu Aruba a bay den lockdown cu a ocasiona un shutdown total, unda cu a pronostica cu 37 mil mama y tata di famia lo perde nan trabou.

Durante e reunion dialuna ultimo, oposicion a vota contra FASE y locual cu por constata ta cu a esunnan cu a vota contra FASE ta pasobra nan no a biba e necesidad y dolor di un pueblo den calamidad. Es mas, tur esunnan cu a vota contra FASE no a pasa necesidad den lockdown. Nan no a biba cu dolor di nos pueblo pasobra nan tabatin e luho di e comfortabilidad di nan hogar. Y dialuna ultimo, sin consenshi algun a vota contra tur e 12 mil y pico homber y muher cu a haya FASE.

Nan a acusa Minister Glenbert Croes di fraude y corupcion. Transparencia ta hustamente locual cu e mandatario a brinda, entregando tur rapport di Centraal Accountantsdienst cu durante henter e proceso di FASE a pidi pa asistencia di y tabata den consulta continuo cu departamento huridico. Ta minister Glenbert Croes a pidi CAD pa bin haci un sondeo di proceso pa yuda FASE helpdesk haci e otorgacion di FASE mas sigur.

Tur 10 parlamentario di AVP, MAS y ACC21 cu a vota contra FASE dialuna ultimo: a wak nan cara den pandemia? A wak nan cara durante crisis? A wak nan cara e dos añanan di COVID? NO! Nan a keda scondi, pa necesidad di nos pueblo y awe riba dje ta vota contra FASE, contra e mama y tata di famia cu a biba e necesidad y desespero di a perde entrada/trabou un dia pa otro.

Awe nan kier a tilda e mandatario di fraude y corupcion, awe nan kier insinua cu Minister Glenbert Croes a haci politica cu FASE? Manera e mandatario a expresa: “E unico cos cu ken cu ta por bisa di dje ta, di ta semper cla y dispuesto pa yuda e prohimo.”

E mandatario ta gradici Fraccion di MEP y RAIZ cu a mustra nan convivencia humano y ta rechasa enfaticamente e politica personal di interes partidista di AVP, MAS, ACC21.

Cu den e proceso cosnan por a bay miho, sigur! Pero nos a drenta un crisis sin precedente pa cual no tabata existi un manual. No tabatin un werkboek con pa implementa y ehecuta un FASE, e asistencia financiero cu niun caminda na mundo a existi.

Hasta IMF a reconoce Gobierno di Aruba pa su swift reaction den creacion y implementacion di FASE cu a scapa capital humano, pues bida humano. Laga nos no lubida loke a pasa na paisnan cerca di nos unda tabatin sakeo ta tumando lugar.

Laga nos ta agradecido pa e forma con Gobierno a atende cu e crisis, cu e humanidad y Convivencia cu nos Gobierno a atende cu nos pueblo cu ayudo di FASE, Loonsubsidie, MKB y ayudo via Fundacion pa nos Comunidad y Cruz Cora.