GKMB tin trabounan grandi na Savaneta y bisindario

Sr. Luis Chung, director di GKMB (Gele Koorts en Muskieten Bestrijding), a splica tocante e problema grandi cu tin den e bario di Savaneta, vooral den e mangelnan unda cu tin e asina yama sangura preto.

Segun Sr. Chung, e sangura aki no ta transmiti ningun malesa, pero si ta crea un problema grandi den e bario di Savaneta, Pos Chikito y bisindario.

GKMB ta bezig cu e situacion aki for di dos siman caba pero e trabao ta hopi grandi, debi cu e mangelnan ta hopi cera y e trahadonan ta drentando den e area aki pa purba elimina e larvanan cu ta e raiz di e problema y baha e cantidad di sanguranan.

GKMB a haya hopi peticion pa spuit den e casnan y nan ta purba complace pero esaki no ta e trabao principal pa haci, pasobra ta manera cu muha e vloer pero cu cranchi habri y e problema ta keda. Sr. Chung a menciona cu e cranchi den e caso aki ta e mangelnan unda cu e trahadornan dia aden, di afo ta spuit.

Nan ta tira cierto productonan cu ta elimina e larvanan y esaki ta rekeri di un trabao hopi grandi.

Sr. Chung a splica cu e problema ta cu e mangelnan a cera. Antes tabata tin canalnan di awa cu tabata pasa door di e mangelnan y tabata elimina e larvanan debi cu pisca tabata drenta y come nan.

Awo ta un temporada cu lama ta subi un tiki, e olanan ta bira un tiki mas halto, y e awa ta drenta den e mangelnan pero den dia ta bolbe sali y ta keda plasnan grandi den e manglenan cu ta acumula e lava di e sanguranan preto.

El a subraya cu e solucion por ta den traha e canalnan bek pa e piscanan por bolbe drenta den e mangelnan y por yuda elimina e sanguranan aki.

Sr. Chung a señala cu esaki ta bay ta un trabao hopi grandi enberdad unda e ta kere mester contrata diferente instancia pa wak si por yega na un solucion pa e barionan concerni, pasobra si no e ta bay keda un problema di tur aña. Habri e canalnan back ta un solucion structural a largo plazo y e ta miho pa e medio ambiente door cu lo uza menos insecticida.

GKMB ta uzando hopi insecticida pa contraresta e sangura aki cu no ta duna ningun tipo di malesa, pero e por compronde cu e ta causa un molester grandi pa e barionan. P’esey GKMB lo pidi ayudo di otro instancianan pa wak si por traha un canal pa e awa flui pa wak si por baha e cantidad di e sanguranan preto, segun Sr. Luis Chung, director di GKMB.

