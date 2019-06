GKMB ta activo for di comienso di aña controlando pa criaderonan di sangura

E periodo cu ta bay tin bastante awasero a drenta, cual ta e temporada di horcan. Y door di esaki tin e asina yama criaderonan di sangura, pa cual a puntra Sr. Luis Chong, Hefe Suplente na GKMB kico ta e plan di maneho pa esaki.

Sr. Chong a cuminsa bisando cu ya caba tin algun yobida aki, aya, den algun districto di Aruba. Esaki ta trece cu e cantidad di criaderonan di sangura lo crece. GKMB ta preparando for di cuminsamento di aña door di controla e casnan, ta pasa cas pa cas y duna informacion na e habitantenan, pa cierto artefactonan cu ta haya rond di cas. Aworaki esakinan no tin awa den dje, pero ora awa yobe e ta forma un criadero. Den un caso asina, ta conseha e doñonan di cas kico pa haci cu e artefactonan aki. Y tambe cierto cosnan rond di cas cu no por wordo movi facilmente, esakinan ta wordo trata preventivamente pa ora cu awa bay yobe, ya e tin insecticida den nan cu ta evita e criadero.

E trabou mss grandi ta pa duna informacion na pueblo pa ta prepara pa e temporada nobo di awasero cu ta biniendo. Compara cu aña pasa, toch tin cierto mehoracion cual ta danki na e comunidad cu ta yuda GKMB den esaki. Ta wak un mehoracion door cu tin menos cas cu criadero. Loke si ta haya cu aki aya ta haya den districtonan, cierto casnan cu hopi criadero cu ta forma un problema pa full e bario.

En berdad ta wak e cantidad di casnan di criadero ta bahando poco poco, pero si ta wak cu tin problemanan di casnan of terenonan, negoshinan cu ta keda forma un problema y por forma un peliger pa full e bario.

Loke GKMB ta pidi comunidad cu si e ta sinti molester di sangura pero no sa di unda e ta bin, yama GKMB y nan lo pasa check den e bario, e casnan y terenonan habri, cu por ta tin un artefacto cu por ta habri, unda cu e lo por ‘vang op’ awa cual por crea criaderonan di sangura.

Si ta trata di algo grandi, lo tuma contacto cu Bureau City Inspector cu tin contacto cu Serlimar.

Comunidad ta apoyando GKMB hopi bon, cual e director ta aprecia mirando cu trahando conhuntamente por elimina e efecto di criaderonan di sangura.

