GKMB: Nos no ta fumigando den e dianan aki

Tin rumor circulando cu antisocialnan ta pasando na diferente cas. Nan ta identificando nan mes como funccionario di seccion di Gele Koorts en Muskieten Bestrijding pa por drenta den bo cas.

Teniendo na cuenta cu e rumor aki GKMB kier informa comunidad cu den e dianan aki nos no ta haci control na cas. Na e momentonan aki e populacion di sangura na nos isla ta relativamente abou. E casonan di control y fumigacion cu ta tuma luga ta sosode solamente riba peticion di e doño di e cas of propiedad despues cu e yama nos seccion.

Tambe ta importante pa remarca cu personal di GKMB semper ta cana uniforma y cu un badge di identificacion. Ta derecho di cada cuidadano pa puntra pa identificacion di e persona para na porta y si como cuidadano bo tin duda no habri bo porta. Pero yama nos servicio di GKMB na 5224200 pa nos por indentifica si aki ta trata di nos personal realmente of si ta trata di antisocialnan.

