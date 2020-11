GKMB: ‘Cada 10 aña of mas un epidemia di Dengue ta surgi na un pais’

Awe mainta DVG a tene un rueda di prensa na GKMB [Gele Koorts en Muskieten Bestrijding] pa informa riba e problematica y peliger, y kico ta e solucion pa e situacion cu ta surgiendo di sangura riba nos isla. Esaki ta un topico cu semper DVG ta trece dilanti anualmente mirando tambe awo cu ta temporada di yobida cu ta trece cu ne sangura y malesanan transmiti pa sangura.

Den pasado nos a yega di haya brote di malesanan transmiti pa sangura, y ta hopi importante pa como comunidad hunto nos ataka e problema aki. Segun DVG, nan seccion di GKMB su so no por haci e trabao aki cu 25 personal, y bishita tur cas na Aruba pa fuminga ta imposibel. P’esey ta hopi importante pa hunto como comunidad nos pone man na obra, tuma accion pa minimalisa risico pa haya un brote di malesanan transmiti pa sangura.

’10 aña cu Aruba no a pasa den un brote of epidemia di Dengue’

Hefe Suplente na GKMB, Luis Chong ta haci un yamado urgente na comunidad completo pa e situacion cu tin awor di sangura rond di nos isla. Normalmente nos ta haya hopi yobida den lunanan di october, november, december, pero e aña aki ta un tiki diferente, caminda nos ta hayando yobidanan mas frecuente. Esey ta pone cu hopi di awa cu tin rond di cas no ta seca lihe, cual ta causa hopi mas criadero. “Nos ta hayando hopi yamada di molester di sangura den nos comunidad, nos a ripara un aumento drastico den esaki, y nos ta atende cu esakinan tambe debidamente”, segun sr. Chong.

GKMB ta informa cu na Aruba nos tin mas o menos 10 aña cu nos no ta paa den un brote of epidemia di dengue. Ta conoci historicamente cu cada 10 aña of mas, un epidemia di dengue ta surgi na un pais. Na 2019 por ehempel den nos region, Brazil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Jamaica y otronan a pasa door di un epidemia grandi di Dengue. Aruba a keda gespaar pero mirando e cantidad di sangura cu nos tin aworaki, segun sr. Chong: “e por ta posibel si un persona drenta cu e dengue aki na Aruba, cu e por causa un brote of epidemia inmediatamente.”

P’esey ta haci un yamado na comunidad pa ta atento y keda elimina criaderonan rond di cas, check cada pasa 3 dia regularmente pa percura cu bo no ta creando un criadero den bo cura di cas. No tin indicacion ainda cu tin brote di dengue na Aruba, pero esaki ta posibel si un hende drenta Aruba cu e virus aki, e por causa un brote of epidemia inmediatamente segun sr. Chong.

Comments

comments