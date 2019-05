Gisbert Boekhoudt (DNM): “DNM ta check e balor ecologico di cada tereno”

Departamento di Medio Ambiente ta complimenta e tarea di dunamento di tereno y e desaroyo di nos dushi Aruba. Sr. Gilbert Boekhoudt, director di DNM ta amplia.

Esaki ta prome biaha cu Departamento di Medio Ambiente ta wordo envolvi den e proceso di otorgamento di tereno, e desaroyo di Aruba.

Nan a haya e peticion di DIP y a base di e peticon aki di DIP, cu ta e specifica localidad, unda e ta, pero tambe e tin un schets caba, di kico nan ta bay planea ariba e tereno. Di eynan, DNM ta bay haci un bishita (veldwerk), pa check e balornan ecologico. Esey ta e parti primordial cu tin, pa check e balornan ecologico.

Pero tambe ta check e funcionnan di e servicio cu naturalesa ta duna den e tereno ey. Si tin un rooi ta core, e tin un servicio di ‘afwatering’. Es decir e ta percura pa e awa core bay un caminda, si bay construi un caminda of un cas den dje, e hendenan cu ta bay construi eynan ta bay ta den problema. Y esey ta loke kier evita. Eigenlijk no solamente evita, pero percura e desaroyo di Aruba ta bon organisa. Eynan ta caminda DNM ta forma parti di dje.

Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu ta check e naturalesa eynan, e tipo di vegetacion, si e ta facil pa drenta, esey ta e parti na cuminsamento. Pero DNM ta specifica e especienan tin eynan, esunnan protegi, pero tambe esunnan cu no tin proteccion, pero un balor ecologico. Tambe ta check si tin gulido of baranca.

DNM ta duna un specificacion si tin caminda cu tin cosnan cu ta adicional. SI tin un balor cultural, of si tin p.e. sushi. Pa tene cuenta cu esaki ora di construi.

manera Sr. Croes di DIP a bisa caba, DNM ta duna conseho y ta duna indicacion, primordialmente ariba balor ecologico, pero tambe ta duna conseho ariba aspectonan cu ta bin acerca pa tene cuenta cun’e, den e proceso di otorgamento di e tereno.

Pa loke ta control, ta control pa cu e rooinan, DNM ta pa cu e mantencion. E mantencion ta wordo haci door di DOW, nan ta haci e rooinan limpi, prome cu e temporada di awasero cuminsa.

E bedoeling nunca por ta cu rooinan ta habri pa tira sushi. Tiramento di sushi ta un tarea di tanto di Inspeccion di Medio Ambiente, como tambe DNM y City Inspector. Nan ta esun cu ta haci e inspeccion pa cu sushi, si tin sushi un caminda, esaki ta wordo raporta y nan ta busca si por haya sa di ken e sushi aki ta. Y eynan, nan e tereno of rooi ta wordo haci limpi, pero cu e chance cu e gasto cu esaki ta trece cun’e, por bin bek na esun cu a tira e sushi. Pero esey ta bay via e proceso di Strafverordering.

