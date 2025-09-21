Diadomingo marduga den e birada skerpi di Calbas y Kudawecha 3:30 marduga central di Polis a keda notifica di un accidente di brommer di biaha a despacha Polis y Ambulance cu maximo urgencia. Na yegada di unidad a topa cu e brommer y un homber benta abou herida. A cera e caminda di biaha, debi cu e motociclista a fayece ne sitio.
A notifica specialista di trafico, departamento forensico y dokter forensico pa presenta.
Tabata poco complica e momento ey pa saca afo si ta trata di un accidente den trafico of porta e persona por a bira malo y asina dal abou. Bou ordo di fiscal a opta pa tuma e curpa den beslag pa na hospital haci un outopsia mas profundo y saca afo kico por te causa y si por tin algo fractura cu e ora ey por bisa si ta accidente of algo otro.
Dokter si a constata morto di e homber Giomar A Heronimo 14 juni 1975 naci na Aruba.
Familiarnan tambe a presenta ne sitio.
Forsa ne famianan den momentonan dificil aki.