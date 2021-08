Gino Goeloe di WGK: E tempo aki ta exigi hopi vigilancia di salud

No solamente por sinti biento hopi fuerte pero tambe ta haci un calor inmenso pa mas cu un luna caba. E ta algo preocupante pa salud. E temporada aki ta uno hopi calor na mundo y na Aruba.

Semper Wit Gele Kruis, según e director Gino Goeloe, den temporada asina ta tuma presión di e grandinan cu nan ta cuida na cas, den forma regular. Pero tambe ta conseha nan pa haci cas limpi mainta tempran of atardi laat. Otro conseho ta pa nan no cushina den oranan di merdia. Kisas lo por hacie un anochi prome of mainta. Pero no drenta cushina entre 11’or di mainta y 3’or di merdia pasobra ta inmensamente calor na e momentonan ey.

Ta recorda tur hende pa tuma nan remedi di presión semper, hasta ora cu ta sinti bon. Sintoma di stroke ta hopi dolor di cabes, ta papia bruha, un banda di cara ta trek y si bo no por hisa bo man. SI mira tur e sintomanan laga un hende yama 911 mesora. Gino Goeloe a splica cu den casonan asina tempo ta conta y mester actúa rápido. Mas lihe e pashent haya ayudo, menos daño cerebral e ta sufri. P’esey yiunan mester keda pendiente pa cualkier tipo di sintomanan aki cerca un grandi.

E calor tambe ta afecta curason. Ta cuminsa pa haya dolor den pecho, banda robez, bay braza robez, ta haya dolor na nek y e kaak ta bira manera stijf. Sea yama ambulance of transporta e persona mesora pa Emergencia.

Informacionnan cu nan ta dispone di dje ta mustra cu den e temporada aki tin mas caso di stroke registra, sigur dos pa DIA. Mescos ta conta pa atacanan di curason. P’esey ta keda enfatisa pa keda bebe pildo y esnan na cas, vigila e presión tur dia. Si e keda halto, bay dokter di cas.

Ta masha importante tambe pa come saludabel pasobra salo y cuminda vet ta hisa presión. Salo ta tene vocht, y pia ta hincha. Den caso asina bay dokter di cas. Hopi cuminda vet ta sera ader, y colesterol ta subi y por causa atake. Baha man na vet y salo. Come hopi berdura, carni blanco, y sea aros of batata. Evita cuminda den bleki, pasobra e ta contene hopi salo. Bebe hopi awa ta un exigencia, y no soft of juice.

