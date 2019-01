Gino Frans: “Cu Dios ta posibel pa sali for di mundo di adiccion”

Sr. Gino Frans recientemente dia 5 di januari a cumpli 22 aña liber di droga. Pa recorda y celebra esaki, Sr. Frans ta haya cu ta di suma importancia pa conta pa prome biaha, den aire liber pa Aruba por scucha. E tabata un persona cu a wordo diagnostica cu schizofrenia, cu tabata pashent di PAAZ.

Segun Sr. Frans, tur hende sa cu e tabata un adicto na droga, pero nunca el a conta su testimonio. Mirando e problemanan cu tin actualmente na Aruba y rond mundo, adictonan ariba caya, adictonan na cas, famianan cu no ta mira un salida pa nan yiu. E tin 13 aña ta trahando na Aruba, y el a mira hopi cos sosode. Y te dia di awe, hopi no tin solucion.

P’esey el a pensa pa bin cu testimonionan bibo, pa mustra e pueblo di Aruba, cu tin speransa. Un hende por cambia. E dia aki, Sr. Frans lo bay conta su testimonio, ampliamente, di kico a pasa cun’e, e dicon el a cay den droga y mas importante con el a sali di dje. Cada testimonio ta diferente, pero den e caso aki nan a wordo yuda, y nan a haci’e den e caminda di Señor.

E dos anochinan aki lo trece e mensahe pa comunidad, vooral mayornan cu tin yiunan den adiccion, bin scucha e testimonionan aki. E anochi aki ta pa tur hende, mama, tata, yiu. Adicto y ex adictonan tambe ta mas cu bon bini. Riba e anochi aki lo bay scucha kico a pasa cu Sr. Frans.

Droga ta mescos cu cancer, tur tin nan sintomanan. Kico a pasa cu e droga tambe ta mescos. Tur persona cu a uza droga ta pasa den cierto fasenan. Ta cuminsa poco poco, ta huma, djey ta bira ladron, ta bira gañado, manipulado. E tin su fasenan. Ora cu’n famia no sa con pa handle cu nan yiu y ora bin scucha e mensahe, por scucha kico por a bay fout.

Tur hende ta bon bini. Tin famianan cu kier scucha. Tin hende cu por ta no ta den adiccion, pero tin un famia cu si ta aden. E ta un anochi unda cu pa prome biaha lo tende e testimonio dicon a cuminsa den droga, cu su 16 aña.

Tambe Sr. Frans ta trahando cu adictonan, na Centro di Rehabilitacion Eliezer. Esun mas jong cu nan a yega di traha cun’e ta un hobencito di 12 aña. E problema grandi ta cu no tin centro pa hobennan bou di 16 aña. Ta hopi delicado pa yudanan.

E ta enfatisa cu no por hinca un mucha den un centro hunto cu e grandinan. Cosnan por pasa, ya cu niun hende no sa ken nan ta.

A bira tempo pa bin cu’n centro di rehabilitacion pa muchanan. Hopi biaha el a pidi FADA pa esaki y e no ta sosode. Problema di droga bou di muchanan ta hopi grandi.

E evento ‘Dios si por’ lo tuma luga dia 30 y 31 di januari den aire liber, dilanti Centro Deportivo Betico Croes.

