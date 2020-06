Gina Maduro: SPA-SIMAR-SADA manera mucha di kleuter no kier a reuni cu ABV cerca Gobierno

Dialuna nos a keda yama pa un reunion na Gobierno unda minister di finansas a duna un presentacion na tur sindicato riba e situacion di pais di Aruba. Tur sindicato di tur sector a keda invita ora bo ta papia di Aruba no ta solamente e sindicato cu ta representa trahado publico pero ta Aruba henter, ABV como un sindicato cu ta representa un sector priva pasobra nos no tin ningun miembro empleado publico, ora a yega na mesa, Sra Gina a menciona cu e otro sindicatonan, SPA, SIMAR, SADA no tabata contento cu nos presencia y a keda interumpi cada biaha y no kier pa minister papia y tabata exigi respet pero no tabata duna respet.

Den tur e discusionnan nos a sinti cu nos presencia no ta aprecia y nos no ta pertenece na e reunion aki y nos a lanta bay ya cu ta nos te problema. Minister a bisa no pasobra e ta haya cu nos como sindicato mester haya e presentacion pasobra ta bay relaciona cu pais Aruba. Sra Gina a menciona eynan a sigui mas discusion y nan no tabata kier y a pidi un break y eynan a sigui reuni manera un mucha di kleuterklaas y nan lo reuni sin AVB, e ora ey sra Gina a duna su palabra y a splica otro biaha prome cu bay den accion por a coy telefon y yama y bosa kende mi ta y puntra y lo ma splicabo enbes di bay Wild West di bay den un walkout di dos ora, iresponsabelmente. Nos a bandona e sala di reunion y a djis haya e presentacion via papel. Publicamente ta wak cu tin un guera entre sectornan, tanto publico y priva, e no ta conta pa ABV e ta e sector priva cu ta 80% ta na cas y e 20% cu ta laborando.

