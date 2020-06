Gina di ABV: Ta lamenta con SPA ta compara nos sector priva cu aparato gubernamental

Den aparato gubernamental nan ta dimas casi 8 mil empleado publico, pero te ainda no a tende di manda hende cas. Den sector priva bo tin 80% di hende na cas caba sin trabou y 20% cu ta laborando ta riba un hilo. Nos no sa cuanto ta na caminda pa bay cas ainda. Aparato gubernamental ta intacto ningun a bay cas nan t’ei a haya tur nan salario nan tin cu entrega, pero esaki no ta parti ABV esaki ta di parti Hulanda ta hopi aña Hulanda ta bisa cu Gobierno baha bo gasto personal di ambtenaar pero ningun gobernante no a haci’e. Sector priva cu semper a carga economia 80% na cas y no kier aki esnan den gobierno cu tin trabou no kier colabora na esnan cu no tin trabou, nos ta colabora y nos ta solidario. Ta di lamenta con SPA ta compara nos sector priva cu un aparato gubernamental ta dos branch totalmente diferente nan tin un LMA, nan ta empleado publico e gobierno ta tata di pueblo pero e ta padrastro di 8 mil empleado publico peor parce ta e ihastro so tin derecho y e pueblo no ta conta, e mentalidad

