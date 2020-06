Gina ABV: Nos sector di cuido medico a entrega desde April den suma total

Diamars mainta Sra Gina Maduro di Sindicato ABV a yama un conferencia di prensa pa splica riba e parti di crisis y sindicato ABV ta representa no solamente hospital pero tur instancia cu sindicato tin su miembronan. Desde cu Gobierno a anuncia cu mester bay e parti di solidaridad y a bin cu e parti di 12.5 % pa empleadonan publico pero minister a manda e carta tambe pa e NV nan y a pidi pueblo completo pa cumpli na e parti di solidaridad, esaki a conta pa nos sector di cuido. E diferencia grandi ta cu sindicato ABV ta representa sector priva, fundacionnan, suigeneris y tin SABA, IMSAN, Respaldo, Hospital, tur esakinan tin un CAO aplicabel cu ta diferencia e parti ora di aparato gubernamental unda nan tin LMA. Ora bo tin un CAO cu ta un contracto colectivo, ora tin cambionan primario y secundario ta logicamente cu e dunado di trabou tin bay mesa cu e sindicato y eynan conhuntamente ta delibera con ta bay cumpli cu e parti di reduccion. Den tur e fundacionnan cu ABV ta representa a reuni cu gerencia y a escoge pa baha gasto operacional y otro cosnan mas y a purba di no mishi salario di trahado den SABA unda Juni ta cobra 100% y no ta mishi cu nan vakantieuitkering lo cobra 100% pero Augustus e bonus mester duna 100% y November tin bonus y e trahado ta duna tambe 100% y tur ta suma total 6.3 % y gerencia di SABA ta corta den gasto operacional y asina conhuntamente ta cera e suma di 12.5 % SABA a escoge pa haci’e asina. Sra Gina a bisa ta keda na cada instancia y dunado di trabou y sindicato con e ta wordo haci.

IMSAN

Imsan tambe a escoge pa baha gastonan operacional, y ta tuma mantene pa no mishi cu e clase trahado pero e luna aki e personal ta haya nan salario 100% y nan vakantieuitkering 100%.

Respaldo

Respaldo ta un fundacion y ABV a sinta dleibera cu gerencia y tambe a escoge pa corta den gasto operacional, y no mishi cu salario di trahado e luna aki y lo cobra 100% y 100% di vakantie uitkering

Hospital

Sra Gina a menciona cu hospital cu ta e parti mas grandi riba 1000 trahado tabta esun mas dificil a reuni y discuti fuertemente simannan largo pa purba mantene pa no mishi cu salario di trahado y mescos cu e otro fundacionnan a haci y 100% di vakantie.

General di fundacionnan di cuido

Pa loke ta tur e fundacionnan den cuido medico desde April a entrega caba y tur a haya 5% menos di locual nan mester haya. Sra Gina a menciona ta keda na cada dunado di trabou con e ta saca su cuenta pa paga e salario y con e ta saca e cuenta pa paga su gastonan operacional. A corta den tur instituto y si papia di entrega nos sector ta prome cu a entrega for di April den suma total. Den esaki e condicionnan cu Hulanda a pone den parti di cuido no enseñansa, husticia, economia, pero den cuido medico a pidi pa corta 5 miyon florin pa luna, y esaki a pone cu no solamente AZV, Hospital, IMSAN pero full e pakete di cuido den un situacion hopi mas dificil unda 5 miyon pa luna ta hopi placa, te December ta papia riba 45 miyon y ta pesei sindicato ABV a sinta cu sindicato FTA cu ta un di e sindicatonan grandi den parti di sector priva, y hunto cu ATIA y tur e stakeholdernan den cuido medico HAVA, cu ta representa e dokternan di cas, FMSA cu a specialista y ASJA cu ta specialista di pulmon y a manda un carta pa Gobierno y a splica ki efecto e 5 miyon lo haci. A reuni cu Gobierno pero a splica bon cla cu esaki ta un di e condicionnan cu Hulanda a pone pa asina haya e prome yudansa pa paga FASE y loonsubsidie. E mes un stakeholdernan a manda un carta directamente pa Hulanda y a splica nan tambe. Por a ripara e lista e medida cu AZV a anuncia pa corta 5 miyon florin pa luna.

Pa es motibo aki mi no ta compronde con sindicato SPA a core sali afo y grita cu ABV cu nos a triunfa y esaki ta prome entrevista, conferencia oficial. Sra Gina a bisa cu nos a entrega y lo bay entrega mas entrante Juli pa hospital salario ta baha cu 5%, pasobra tin diferente pregunta den bruto, pensioen, tambe hospital a anuncia caba los di entrega e 5% na Juli te December, e spaarmento interno 10% den un aña cu ta suma 18 miyon y den kico ta wordo corta y con y un reduccion di FTE, cu esaki kermeen manda hende cas.

