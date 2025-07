Dia 7 di juli 2025, Gillmar a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Gillmar a defende su tesis “Understanding the Barriers and Stimulators for Youth Participation: A Qualitative Case Study in the Parlamento Hubenil Aruba” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Thais Franken MSc, Luciano Miljrad L.L.M y Sacha Geerman Directora di Sociale Zaken. Ademas tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia, amistad di Gillmar Werleman, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio tambe tawata presente.

Gillmar Werleman a investiga kico ta e factornan cu ta limita y stimula nos hobennan pa participa den Parlamento Hubenil y pa asina duna recomendacion pa aumenta e cantidad di miembro entre e edad di 18 te cu 24 aña.

E participantenan di e investigacion ta miembronan actual, miembronan di pasado, trahado y coordinadornan di añanan anterior y actual di Parlamento Hubenil y e ultimo grupo ta hoben entre 18 pa 24 aña den comunidad cu no tin niun afiliacion cu Parlamento Hubenil.

Un di e recomendacionnan ta cu Parlamento Hubenil por bin cu mas oportunidad pa hobennan representa Aruba mas frecuentemente den exterior y asina experencia otro cultura.

Otro recomendacion ta pa Parlamento Hubenil haci mas uzo di social media pa asina educa e pueblo riba e mision di Parlamento Hubenil y alabes educa tambe kico tur Derecho di Mucha ta encera, mirando cu tin hopi confusion riba esaki.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Gillmar Werleman como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion tocante e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua