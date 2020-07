Gilbert Webb lider di partido H.T.C ( Partido Hubentud Treciendo Cambio )

Diamars atardi hobennan a introduci nan mes pa un partido politico nobo.

Mi nomber ta Gilbert Webb y mi ta lider di Partido H.T.C cu ta nifica -> Partido Hubentud Treciendo Cambio. Dia 23 di July 2020, pa exactamente 10or di Mainta e partido aki a bira oficial y a firma e akta cu ta hasi cu nos tin un Partido nobo na Aruba.

E Partido aki no ta affilia na ninguin otro partido y ta consisti di differente hoben nan como miembro y cu kier yuda e pais aki pa un mihor Aruba pa nos tur. Den palabra cortiko esaki kiermen Aire Fresko.

Awe nos a dicidi como partido pa hasi un press conference pa henter pueblo di Aruba por sa cu tin un Partido nobo na Aruba, cu esaki mi kiermen cu stap nan hancho poco a poco bo lo mira mas y sa mas di e partido y lo mira un diferencia grandi.

Hopi kisas ta puntra ken mi ta. Mi ta un hoben cu semper a biba na San Nicolaas, mi no ta rico, mi ta un hoben cu a wordo lanta cu disciplina, respet, lealdat y semper ta honesto. Hopi conocemi ken mi ta y e bon curason cu mi tin.

Mi a wordo lanta for di un famia pober, y semper mi tabata pober y te ainda, y ta agradeci cada dia na Dios pa tur loke mi semper tin y tabata tin y te ainda tin.

Danki Dios cu mi por a caba school te na HBO Niveau HRM y tambe cu mi anja nan di experencia na mi trabou nan anterior como management.

Actualmente mi no tin trabou door di e Covid-19, y mi no tin entrada, mi tin un baby di 7 luna. Voluntariamente di curason mi ta forma parti di e partido aki cu un solo meta pa yuda tur hende na Aruba cu un vision pa un mihor Aruba.

E partido aki su focus ta diferencia hopi for di Partido nan Tradicional, cada un di nos na Aruba ta sufri, sufri den silencio of sufri den publico, un tata cu ta traha na Noord canto di Caminda cu su unico deseo ta pa mira su yui logra meta nan, pa no pasa den mesun cos cu ela pasa. un mama na San Nicolaas cu ta pasa hamber henter dia, pa por percura pa su yui tin cuminda na mesa.

Hoben nan cu ta crese bira grandi y tin di keda biba bouw di dak di mayor paso gasto di huur ta casi gasto di un salario completo. Un mama of un tata no por hanja suficiente oyiedo manera debe ser y tin di pasa den un caminda di cruz, pa logra hanja un attention pa un mehoracion di nan situacion. Pa hoben cumpra cas awendia ta hopi dificiel, bo ta obliga di tin un pareha of ta rico pa bo logra cumpra e cas nan tantisimo caro cu ta costa riba di 200 mil florin.

Abuso sexual di mucha ta manera un ekoh na Aruba, bo ta papia y bo ta papia pero nada ta wordo hasi, ni maske bo palabra bai rond, bo voz y bo tempo pasa den cada differente orea di esnan concerni nada ta wordo hasi.

Tur hende na Aruba boso ta un bon luchador, ta e cansancio tin nos wanta abou, no ban give up, ban uni hunto y hasi Aruba un pais cu e merese di ta. Bo deseo y meta ta grandi, e concepto ta, si bo ta bai cai, bo no kier cai bek patras den e mesun ola bruta cu nos ta yama pasado, bo lo kier cai pa dilanti, nos tur lo atleast mira kiko nos ta cai riba dje, sin luchamento nos nunca tey caba, hasi loke bo tin pashon pe, tuma chens nan y opportunidad nan,

bo no mester tin miedo pa pensa pafo di e caha, no tin miedo pa pensa si bo tey cai, of si bo tey logra si of no, pero corda esaki, un deseo sin un meta, ta jies un deseo. so please tuma e curashi y bai pa bo sonjo nan y cai pa dilanti. Un baseballista cu yama Reggy Jackson a strike out 2600 biaha den su carera, mas hopi den historia di baseball, pero bo no ta tende di e strike out nan, paso hende nan ta corda riba e home runs so, cai pa dilanti. Thomas Edison a logra hasi 1000 experiment cu fracaso, bo tabata sa esey, paso e di 1000 y 1 cu ela hasi, esey a bira e brio y ela logra, cai pa dilanti.

cada experiment cu tabata un fracaso ta un stap dilanti pa success, bo mester tuma risiko y mi ta sigur cu bo a scucha esey caba den pasado, pero mi kier papia cubo pakiko esey ta importante, nos tur ta fail un of mas biaha cualker tempo den nos bida, accepta esey nos lo perde, bo lo tin berguensa, esey ta sin duda.

Mi ta bisabo pueblo ta momento pa habri wowo, paso e ta in-evitabel. Esaki ta e punto, mi ta para kinan awe den tur loke mi a pasa, mi no a give up, mi no a cai atras, mi a dicidi di keda sigi prepara mi mes pa sigi pusha pa un dia mi por yuda mi prohimo nan, mi ta resa, mi ta sigi resa, y mi ta sigi resa tur dia, pero mi ta sigi fracasa, y fracasa, pero no ta nada paso bosa dicon, paso tin un dicho ta bisa, si bo ta hang around banda di un barbershop of salon mucho, un dia tarde of trempan bo lo end up drechando bo cabei.

E punto ta cu cada persona riba e pida baranka aki tin e curashi deep paden y e talento pa progresa, pero bo tin e guts pa fracasa? si bo no fracasa, bo no ta ni purbando, pa tin algo cu nunca bo tabata tin, bo tin di hasi algo cu bo nunca bo a hasi. imaginabo cu bo ta riba bo cama y rond di bo cama tin tur e idea nan y plan nan y meta nan cu bo nunca a actua riba nan, e talento cu bo no a husa, y nan ta para bandi bo cama rond dibo, rabia y disapunta, nan ta bisa nos a bin serca bo, paso bo por a trese nos ne mundo, anto awo nos tin cu muri hunto dia bo fayece. so mi ta puntrabo awe cuanto planes y meta nan y deseo lo ta bandi bo cama ora bo tempo yega.

Bo ta bai pariba di brug of pabouw di brug y tin hopi po-bresa, San Nicolaas mester di bo ayudo, Noord Mester di bo ayudo, henter Aruba mester di bo ayudo, Aruba mester hopi y nos tur mester di dje for di bo, nos egt mester di dje, hoben nan nos ta bo voz, tur criatura mucha nan chikito na Aruba nos ta bo voz, nos tur kier un bon futuro,

Henter pueblo di Aruba nos mester dibo, paso corda esaki bon, nos mester bai eyfo, duna tur loke bo tin, si ta bo tempo, bo talento, bo resamento, of bo yudansa, kiko bo tey hasi cu tur loke bo tin, mi no ta papiando di cuanto plaka bo tin, tin di boso ta Doctor, abogado, psycholoog, tin negoshi etc.. tin di boso tin plaka, tin di boso tin pasenshi, tin di boso tin amabel, tin di boso tin stimacion, tin di boso tin sufrimento pa largo, loke sea e ta, loke sea bo gift ta, kiko bo tey hasi cu loke bo tin?

Un dia mi ta corda exactamente e tempo cu ta 10 di Juni 2011, Mi tabata na un gym cu tur dia mi tabata bai bandi augustinus School, tabata tin un hoben eynan, cada rato cu mi wak den speel e tabata wakmi, e ta jies keda wakmi y cada bes mi wak bek e ta wakmi, so na final di mi training ela finalmente dicidi di bin serca mi y bisam algo cu mi nunca ta lubida, “Ruman” mi tin algo di bisabo, mi a sonja dibo y nunca ma wakbo, e kiermen cu: abo ta bai biaha rond mundo y papia cu miles di hende.

y e anja nan cu ta sigi manera e persona ey a bisam, awe mi ta para kinan dilanti Prensa dunando un conferencia , y mi ta papiando cu miles di hende y rond di Aruba y pafor di Aruba, cu merese attenshon pa un mihor mehoracion pa Aruba.

miles cu te dia di awe, cu no por a mirami kisas personal kisas cu mi no conoce, cu te dia di awe ami no por a wak, nan por a jies wak mi na television y social media awe, nan no a wakmi personal, pero ami ta wakbo awe, y mi ta encurasha di loke mi ta wak y mi tin forsa na loke mi ta wak, paso tumando risiko, no ta jies tocante di bai trabou, e ta tocante di sa loke bosa y no sa, ta open cu hende, y na idea nan, e chens nan cu ta tuma, hende cu bo ta conoce, hende cu bo stima, e fe cu bo tin, esey ta loke ta bai definibo, nunca no descurasha bo mes, nunca wanta keda atras, duna tur loke bo tin, y ora bo bringa pa bo mes, corda esaki, cai pa dilanti.

Pueblo Loke Partido H.T.C lo presenta, lo yuda abo y bo yui y nan yui pa tin un mihor futuro riba e pida baranka Aruba. Nos Partido mas despues ora ta asina leeuw lo presenta pueblo cu nos programa di Cambio, y esaki ta completamente algo sumamente diferente pa nos pais. un di e cosnan cu ta nos prioridad ta Abuso sexual cu lo cambia full systema di Aruba y subi castigo maximo na Aruba y subi castigo di bida largo completo na Aruba.

Nos lo bin cu un systema di ITA (Inovative Technology Aruba) forma structural y fluctuation cu lo hasi cu ta elimina hopi impuesto y cargo nan pisa pa pueblo y duna un alivio na henter communidad di Aruba, Inclui persona priva y commerciante.

Plan pa pone un universidad na Aruba, cu prijs resonabel y cu mas di 60 Facultad cu na Aruba no a ni pensa pa crese den e ramo aki ainda, tin plan pa abo como un trahador si bo perde trabou no tin nada di precupa y ta bo plaka cu bo a traha pe henter bo bida. Tin plan pa cambia henter e systema medico na Aruba sin cu mester crea gasto y hopi mas keda pending pueblo paso ora otro anja yega cu ta anja di election, lo bo sa tur nos planes nan pa Pueblo di Aruba por tin un mihor futuro.

Kier a bisa danki na henter e communidad di Aruba cu ta scuchando mi persona y cu kier mira bo prohimo bai pa dilanti, bo por conta cu nos! Nos ta un partido Politico Nobo cu hoben nan entre 18 te cu maximo 30 anja di edad y cu ta conta riba bo sosten y support pa Aruba por tin un aire fresco y un bista diferente den Parlamento y Gobierno.

Misa lo tin hopi hende cu lo sostene y support nos y mi ta gradici boso tur, tur esnan cu tambe ta papia negativo, nos tey pabo tambe nos ta un humano manera bo, cu no a drenta den gobierno nunca of a forma parti di gobierno of parlamento, pero nos ta nobo y nos kier demostrabo cu nos tey pabo y ta kla pa yuda cu nos talento y tempo di curason nos ta hasi esaki pa henter e communidad di Aruba.

Mi kier a gradici Dios pa tur cos y kier a bisa Danki tambe na colega nan di Partido aunke tur no tey presente paso tin di nan tin cu traha, pero Danki na tur colega di Partido, cu a dicidi di aserkami y puntrami pa lidera e partido aki como lider di Partido y cu mucho gusto mi ta hasi esaki di curason pa henter pueblo di Aruba. Cu positivo nos tur ta logra.

Danki pe confiansa y Danki pa bo tempo, nos kier a wak si prensa tin cualker pregunta y nos ta dispuesto pa contesta, please tene e concepto referente dia di awe cu ta lansamento di Partido nobo.

