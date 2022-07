Gilbert Dirksz diadomingo 6or di mainta hunto cu un grupo di amistad y famia bou di guia di Rambo Flanegin a cuminsa cu un hazaña personal pa Gilbert cana di anker di Colony pa anker di Kas ariba.

Esaki ta prome biaha cu Gilbert a cana un distancia largo y pasa e obstaculonan di subida y bahada de park Arikok.

Na su salida di Arikok su bisiñanan di San Fuego tur tabata sper’e pa apoy’e di cual ela haya forsa pa sigui te final pasando riba e caminda di Urataca y finalisa na e dam di Kas Ariba.

Gilbert na su yegada a gradicid tur hende y a dedica e hazaña aki na su ruman defunto cu a fayece di sobrepeso.

Durante e ultimo dianan aki Gilbert a bira un sensacion riba social media di cual tabata haya hopi apoyo y admiracion y te asta burla cu e no lo logre, awe ela demostra tur hende cu e por y a logre.

Gilbert ta manda un mensahe pa nos comunidad pa come saludabel y haci movecion y ta trahando duro pa baha peso di cual no ta tur dia ta bay mesun fácil.

E hazaña a dura 5 ora y 30 minuut y distancia di 18km.